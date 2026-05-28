Iran Kecam serangan di dekat Bandar Abbas, tuduh AS langgar gencatan senjata

Iran mengecam keras apa yang disebutnya sebagai serangan militer Amerika Serikat di dekat Bandar Abbas, Iran selatan, pada Kamis (28/05), dan menuduh Washington berulang kali melanggar gencatan senjata serta mengancam negara-negara di kawasan.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baghaei, mengatakan serangan AS di dekat Bandar Abbas yang dilakukan pada Kamis dini hari merupakan “pelanggaran terang-terangan” terhadap hukum internasional dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Baghaei mengatakan Dewan Keamanan PBB berkewajiban menjalankan tanggung jawab hukumnya dengan meminta pertanggungjawaban Amerika Serikat atas apa yang ia sebut sebagai agresi terhadap integritas wilayah dan kedaulatan nasional Iran.

Ia juga menuduh Washington terus melanggar gencatan senjata yang mulai berlaku pada 8 April, dengan menyebut adanya serangan terhadap kapal-kapal komersial di kawasan Teluk dan perairan internasional, serta serangan udara terbaru di wilayah selatan Iran.

Juru bicara tersebut menegaskan tekad Iran untuk mengambil “semua langkah yang diperlukan” guna mempertahankan kedaulatan dan integritas wilayahnya sesuai Pasal 51 Piagam PBB.

Baghaei juga mengecam apa yang ia sebut sebagai retorika ancaman dari pejabat AS terhadap Iran dan sejumlah negara kawasan, sambil menyatakan solidaritas Iran terhadap Oman.

Ia mengatakan ancaman “penghancuran” terhadap negara anggota PBB seperti Oman, yang selama ini memainkan peran konstruktif dan bertanggung jawab dalam perdamaian kawasan serta upaya mediasi diplomatik, merupakan bentuk normalisasi berbahaya dari “pelanggaran hukum dan intimidasi” dalam hubungan internasional.

Sebelumnya pada Kamis, seorang pejabat AS mengatakan kepada Anadolu bahwa pasukan Amerika menembak jatuh empat drone Iran di dekat Selat Hormuz dan menyerang stasiun kendali darat Iran di Bandar Abbas yang disebut sedang bersiap meluncurkan drone lainnya.

Pejabat tersebut menggambarkan tindakan AS sebagai langkah “terukur” dan “murni defensif,” dengan mengatakan bahwa tindakan itu dimaksudkan untuk mempertahankan gencatan senjata.

Sebagai respons atas serangan AS tersebut, Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) mengatakan pihaknya menargetkan sebuah pangkalan udara Amerika Serikat di Kuwait sebagai balasan atas apa yang mereka sebut sebagai serangan udara AS di dekat Bandara Bandar Abbas.

Menurut kantor berita semi-resmi Iran, Tasnim News Agency, IRGC mengatakan serangan balasan itu dilakukan beberapa jam setelah proyektil udara AS diduga menghantam area dekat bandara di kota pelabuhan selatan tersebut.

Ketegangan terbaru ini terjadi di tengah upaya berkelanjutan untuk mencapai kesepakatan yang lebih luas setelah perang yang pecah pada 28 Februari, ketika AS dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran, yang kemudian dibalas Teheran dengan serangan drone dan rudal di berbagai wilayah kawasan serta penutupan Selat Hormuz.

Gencatan senjata mulai berlaku pada 8 April melalui mediasi Pakistan, meski negosiasi di Islamabad gagal menghasilkan penyelesaian permanen. Presiden AS Donald Trump kemudian memperpanjang gencatan senjata tanpa batas waktu sambil tetap memberlakukan pembatasan terhadap kapal-kapal yang terkait dengan pelabuhan Iran.