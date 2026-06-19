Iran: Serangan Israel ke Lebanon ganggu kesepakatan AS-Iran

Iran mengecam keras serangan terbaru Israel ke Lebanon dan menyatakan Amerika Serikat bertanggung jawab langsung atas pelanggaran gencatan senjata yang terus berulang

Iran desak AS bertanggung jawab atas serangan Israel di Lebanon Iran mengecam keras serangan terbaru Israel ke Lebanon dan menyatakan Amerika Serikat bertanggung jawab langsung atas pelanggaran gencatan senjata yang terus berulang

Iran mengecam keras serangan terbaru Israel ke Lebanon dan menyatakan Amerika Serikat bertanggung jawab langsung atas konsekuensi dari apa yang disebut Teheran sebagai pelanggaran berulang terhadap kesepakatan gencatan senjata.

Pernyataan itu disampaikan Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran Esmail Baghaei melalui kanal Telegram resminya pada Jumat.

Baghaei mengecam serangan Israel yang disebutnya "agresif dan teroris" terhadap sejumlah wilayah di Lebanon.

Menurut dia, serangan tersebut menewaskan dan melukai puluhan warga sipil Lebanon serta menyebabkan kerusakan luas pada rumah-rumah dan infrastruktur.

Ia memperingatkan adanya "konsekuensi serius dan langsung" dari berlanjutnya eskalasi Israel terhadap perdamaian dan keamanan kawasan.

Baghaei mengatakan Washington memikul tanggung jawab langsung atas situasi saat ini.

Ia merujuk pada Pasal 1 nota kesepahaman yang ditandatangani pada 18 Juni, yang secara tegas menyatakan bahwa penghentian perang di Lebanon merupakan bagian tak terpisahkan dari pengaturan gencatan senjata yang lebih luas di semua front.

Baghaei mengatakan Iran akan mengambil semua langkah yang diperlukan untuk melindungi kepentingan, keamanan, dan hak-hak sekutunya.

Sebelumnya pada Jumat, sedikitnya 31 orang tewas dan beberapa lainnya terluka dalam serangkaian serangan Israel di Lebanon selatan dan timur, menurut Kantor Berita Nasional Lebanon (NNA).

Berdasarkan data resmi terbaru, ofensif militer Israel di Lebanon yang dimulai pada 2 Maret telah menewaskan 3.912 orang, melukai 11.873 lainnya, dan menyebabkan lebih dari satu juta warga mengungsi.

Selama operasi militer terbaru tersebut, pasukan Israel dilaporkan bergerak maju lebih dari 10 kilometer ke wilayah Lebanon.