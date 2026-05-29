- Teheran sebut pernyataan Presiden AS Donald Trump campuran fakta dan kebohongan, serta tegaskan belum ada keputusan final terkait draft kesepakatan.

Iran bantah klaim Trump soal kesepakatan nuklir dan Selat Hormuz - Teheran sebut pernyataan Presiden AS Donald Trump campuran fakta dan kebohongan, serta tegaskan belum ada keputusan final terkait draft kesepakatan.

Iran menolak pernyataan terbaru Presiden Amerika Serikat Donald Trump terkait laporan kesepakatan antara kedua negara. Menurut laporan kantor berita semi-resmi Iran, Fars News Agency, pada Jumat, pernyataan Trump dinilai bertentangan dengan isi draft kesepahaman yang masih dalam tahap peninjauan.

Mengutip sumber yang tidak disebutkan namanya, laporan media Fars menyebut pernyataan Trump sebagai “campuran antara fakta dan kebohongan” serta upaya untuk menggambarkan “kemenangan yang direkayasa.”

Sumber tersebut mengatakan draft kesepakatan yang didasarkan pada prinsip “komitmen dibalas komitmen” kini berada pada tahap akhir pembahasan di Iran, meski belum ada keputusan final yang diambil.

Fars juga melaporkan bahwa tidak ada ketentuan dalam draft tersebut yang mewajibkan Iran membuka kembali Selat Hormuz tanpa biaya atau tanpa penerapan pengaturan keamanan dan pengawasan tertentu.

Laporan itu turut membantah klaim Trump yang menyebut Iran akan membongkar atau menghancurkan material nuklirnya. Menurut Fars, tidak ada komitmen semacam itu dalam nota kesepahaman yang sedang dibahas.

Selain itu, Fars menyebut salah satu poin utama dalam usulan kesepakatan adalah pencairan segera dana aset Iran yang dibekukan senilai US$12 miliar. Teheran disebut tidak akan melanjutkan ke tahap negosiasi berikutnya sebelum dana tersebut tersedia.

Draft kesepakatan itu juga disebut mencakup ketentuan mengenai gencatan senjata menyeluruh di Lebanon yang sejalan dengan posisi Hezbollah.

Menurut kantor berita tersebut, pejabat Iran menegaskan bahwa setiap kesepakatan final harus tetap mematuhi “garis merah” Republik Islam dan mencakup jaminan untuk memberikan respons segera apabila Washington melanggar perjanjian.

Sebelumnya, melalui unggahan di platform Truth Social miliknya, Trump memaparkan sejumlah poin yang menurutnya termasuk dalam proposal tersebut, di antaranya komitmen Iran untuk tidak pernah memiliki senjata nuklir serta pembukaan kembali Selat Hormuz bagi pelayaran komersial tanpa pembatasan.