Inggris lihat peluang perdamaian dan kemakmuran di Suriah pasca jatuhnya Assad

Inggris menilai jatuhnya rezim Assad membuka peluang baru bagi perdamaian dan kemakmuran di Suriah

Inggris melihat peluang perdamaian dan kemakmuran di Suriah setelah jatuhnya rezim Bashar al-Assad pada Desember 2024 dan pelonggaran sanksi, seiring meningkatnya keterlibatan negara-negara Barat dengan otoritas baru di negara tersebut.

Menteri Inggris untuk Timur Tengah Hamish Falconer mengatakan Inggris bergerak lebih awal untuk mencabut sanksi terhadap Suriah, dengan menegaskan bahwa sanksi tersebut diberlakukan sebagai respons atas “tindakan buruk rezim Assad” dan tidak pernah dimaksudkan untuk “mencekik Suriah yang baru.”

Berbicara dalam Forum Diplomasi Antalya, Falconer menyebut Inggris telah mengambil “sejumlah keputusan sejak awal,” dan menyatakan dirinya “senang” langkah tersebut diikuti oleh mitra internasional lainnya.

Ia mengatakan Inggris telah memperluas kontak dengan kepemimpinan baru Suriah, termasuk melalui pertemuan dengan pejabat Suriah yang berkunjung ke London. Keterlibatan tersebut mencakup diskusi lintas kementerian serta upaya mendukung pembangunan kembali institusi negara.

“Kami juga menyambut baik keterlibatan dengan berbagai kementerian baru Suriah,” ujar Falconer, seraya menambahkan bahwa para pejabat Suriah menunjukkan “energi dan minat” untuk belajar dari mitra internasional.

Menurutnya, Inggris melihat adanya peluang bagi terciptanya perdamaian dan kemakmuran di Suriah.

Falconer juga menyoroti pertemuan dengan tokoh-tokoh senior Suriah di Inggris, termasuk keterlibatan yang mencakup lembaga kepresidenan dan kementerian luar negeri, sebagai bagian dari upaya membangun kerja sama praktis.

Ia menyebut Suriah menghadapi “serangkaian persoalan domestik yang kompleks dan tentu saja tantangan regional,” serta menekankan pentingnya penguatan institusi, terutama yang berkaitan dengan isu keamanan.

Falconer menambahkan bahwa terorisme masih menjadi ancaman yang berkelanjutan. “Inggris akan menjadi mitra bagi Suriah dalam hal ini,” ujarnya, seraya menegaskan komitmen kerja sama berkelanjutan dalam penanggulangan terorisme dan upaya stabilitas.

Forum Diplomasi Antalya yang diselenggarakan oleh Turkiye mempertemukan kepala negara, menteri, dan pembuat kebijakan dari berbagai negara untuk membahas tantangan geopolitik, ekonomi, dan keamanan di tengah situasi global yang semakin tidak pasti.