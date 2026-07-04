Selat Hormuz memanas, Inggris dan Prancis siap pimpin misi militer

Inggris dan Prancis menyatakan siap mengerahkan misi militer multinasional untuk menjamin keamanan pelayaran di Selat Hormuz

Inggris dan Prancis sebut siap kerahkan misi militer untuk amankan Selat Hormuz Inggris dan Prancis menyatakan siap mengerahkan misi militer multinasional untuk menjamin keamanan pelayaran di Selat Hormuz

Inggris dan Prancis pada Jumat malam mengumumkan kesiapan mereka untuk mengerahkan misi militer multinasional guna mengamankan pelayaran di Selat Hormuz, meski Iran berulang kali memperingatkan agar tidak ada kehadiran militer asing di perairan strategis tersebut.

"Dalam pernyataan bersama, Perdana Menteri Inggris Keir Starmer dan Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan Selat Hormuz merupakan jalur vital bagi perekonomian global."

"Pemulihan jalur pelayaran yang aman bagi kapal-kapal dari seluruh negara melalui selat tersebut merupakan kepentingan dunia," demikian bunyi pernyataan itu.

Kedua pemimpin juga menyebut Oman telah menyetujui kerja sama dengan London dan Paris untuk menjamin keselamatan pelayaran di perairan teritorialnya.

Mereka menambahkan Inggris dan Prancis siap menjadi penggerak misi militer multinasional yang lebih luas guna mendukung kebebasan bernavigasi di kawasan tersebut.

"Dalam pernyataan itu, Inggris dan Prancis kembali menegaskan komitmen bersama terhadap stabilitas kawasan, penghormatan terhadap kedaulatan seluruh negara, serta kesiapan untuk terus bekerja sama dengan para mitra dalam menjaga keamanan global, kebebasan bernavigasi, dan hukum internasional."

Iran kembali menolak kehadiran asing

Pernyataan bersama tersebut disampaikan di tengah meningkatnya ketegangan dengan Iran.

Pemerintah Iran berulang kali menegaskan akan menolak segala bentuk keterlibatan asing dalam operasi maritim di Selat Hormuz dan memperingatkan negara-negara di luar kawasan agar tidak mengerahkan kekuatan militer di jalur laut tersebut.

Para pejabat Iran secara konsisten menyatakan keamanan Selat Hormuz sepenuhnya menjadi tanggung jawab negara-negara pesisir yang berbatasan langsung dengan perairan itu.