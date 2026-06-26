Hizbullah menyatakan serangan drone Israel yang menewaskan dua warga sipil di Lebanon selatan merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap perjanjian gencatan senjata yang diklaim masih dipatuhinya

Hizbullah sebut serangan Israel ke warga sipil langgar terang-terangan gencatan senjata Hizbullah menyatakan serangan drone Israel yang menewaskan dua warga sipil di Lebanon selatan merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap perjanjian gencatan senjata yang diklaim masih dipatuhinya

Kelompok Hizbullah menyatakan serangan pesawat nirawak Israel yang menewaskan dua warga sipil di Lebanon selatan merupakan pelanggaran "terang-terangan" terhadap perjanjian gencatan senjata, meskipun pihaknya mengaku tetap berkomitmen mematuhi kesepakatan tersebut.

Dalam pernyataannya, Hizbullah mengatakan serangan itu menyasar dua warga sipil di Kota Kfar Reman, Distrik Nabatieh, dan menewaskan keduanya.

Kelompok tersebut menyebut serangan itu sebagai aksi kedua yang secara sengaja menargetkan warga sipil Lebanon oleh militer Israel dalam kurun waktu 48 jam terakhir.

Hizbullah menyatakan tetap berkomitmen pada perjanjian gencatan senjata sambil terus memantau dan mendokumentasikan berbagai pelanggaran yang dilakukan Israel.

Sebelumnya pada Rabu, kantor berita resmi Lebanon melaporkan dua orang tewas akibat serangan pesawat nirawak Israel yang menyasar sebuah kendaraan SUV di jalan yang menghubungkan Tall al-Dabsha dan Douha Kfar Reman di Nabatieh.

Dalam insiden terpisah, pesawat nirawak Israel menjatuhkan dua granat kejut di Kota Baraashit, Distrik Bint Jbeil, menurut kantor berita tersebut.

Serangan itu terjadi sehari setelah dua orang tewas dan seorang lainnya terluka akibat tembakan tentara Israel saat melakukan pekerjaan perbaikan jalan di Nabatieh al-Fawqa.

Pekan lalu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Iran Masoud Pezeshkian menandatangani secara elektronik nota kesepahaman yang dimaksudkan untuk membuka jalan bagi berakhirnya perang yang dilancarkan Washington dan Tel Aviv terhadap Iran pada 28 Februari.

Berdasarkan nota kesepahaman tersebut, Washington dan Teheran dijadwalkan menggelar perundingan selama 60 hari mengenai sejumlah isu, dengan kemungkinan diperpanjang.

Nota kesepahaman itu juga memuat ketentuan yang menegaskan penghormatan terhadap persatuan, kedaulatan, dan keutuhan wilayah Lebanon.

Israel masih menduduki sejumlah wilayah di Lebanon selatan, sebagian telah dikuasai selama puluhan tahun dan sebagian lainnya direbut dalam perang 2023-2024. Dalam ofensif terbaru, pasukan Israel bergerak lebih dari 10 kilometer memasuki wilayah Lebanon.

Sejak 2 Maret 2026, serangan Israel di Lebanon telah menewaskan lebih dari 4.000 orang, melukai lebih dari 12.000 lainnya, dan menyebabkan lebih dari satu juta orang mengungsi, menurut data resmi Lebanon.