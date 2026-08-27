Hampir 900 wisatawan asing masih dinyatakan hilang di Nepal dan wilayah Tibet, China, setelah banjir bandang dan tanah longsor menewaskan sedikitnya 180 orang di kawasan perbatasan kedua negara

Hampir 900 wisatawan asing hilang akibat banjir di perbatasan China-Nepal Hampir 900 wisatawan asing masih dinyatakan hilang di Nepal dan wilayah Tibet, China, setelah banjir bandang dan tanah longsor menewaskan sedikitnya 180 orang di kawasan perbatasan kedua negara

Hampir 900 wisatawan asing masih dinyatakan hilang di Nepal dan wilayah Tibet, China, pada Kamis setelah banjir bandang dan tanah longsor dahsyat melanda kawasan perbatasan kedua negara dan menewaskan sedikitnya 180 orang.

Menurut Badan Pariwisata Nepal, sebanyak 644 wisatawan asing dan lokal masih hilang di wilayah Nepal.

Mereka yang hilang termasuk 178 warga India, 65 warga Amerika Serikat (AS), 53 warga Ukraina, 51 warga Malaysia, 35 warga Australia, 33 warga Inggris, 25 warga Kanada, sembilan warga Singapura, dan delapan warga Jerman.

Wisatawan lain yang masih hilang berasal dari Prancis, Hungaria, Swiss, Italia, Irlandia, Israel, Jepang, Kazakhstan, Portugal, Rusia, dan sejumlah negara lainnya.

Selain itu, sebanyak 127 wisatawan Nepal juga masih belum diketahui keberadaannya, menurut badan tersebut.

Kementerian Luar Negeri China mengatakan 100 warga negara China hilang di wilayah Nepal akibat banjir bandang tersebut.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Lin Jian mengatakan 260 warga negara asing juga masih belum diketahui keberadaannya di Tibet, yang secara resmi disebut Beijing sebagai Daerah Otonomi Xizang.

Data yang disampaikan pemerintah Nepal tidak mencakup warga China yang dilaporkan hilang tersebut.

Berdasarkan citra satelit, banjir kemungkinan dipicu oleh pecahnya bongkahan es besar dari gletser Himalaya sekitar 20 kilometer timur laut perlintasan perbatasan Rasuwa-Rasuwagadhi.

Otoritas Nepal mengonfirmasi 177 orang tewas dan mencatat 826 orang masih hilang.

Sementara itu, otoritas China mengatakan tiga orang tewas dan 558 lainnya masih hilang, termasuk warga negara asing.