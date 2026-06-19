Gedung Putih tunda perjalanan JD Vance ke Swiss untuk perundingan Iran

Gedung Putih mengumumkan penundaan keberangkatan Wakil Presiden AS JD Vance ke Swiss karena rincian logistik perundingan teknis dengan Iran masih belum disepakati

Gedung Putih tunda keberangkatan JD Vance ke Swiss untuk perundingan Iran Gedung Putih mengumumkan penundaan keberangkatan Wakil Presiden AS JD Vance ke Swiss karena rincian logistik perundingan teknis dengan Iran masih belum disepakati

Gedung Putih menunda keberangkatan Wakil Presiden Amerika Serikat JD Vance ke Swiss karena rincian logistik terkait perundingan teknis yang direncanakan dengan Iran masih belum terselesaikan.

"Untuk saat ini, wakil presiden AS tidak berangkat malam ini," kata seorang juru bicara Gedung Putih.

Vance sebelumnya dijadwalkan menuju Swiss sebagai bagian dari upaya mendorong pembahasan lanjutan terkait Iran.

"Seperti yang disampaikan wakil presiden dalam konferensi persnya, rencana perundingan teknis mendatang belum difinalisasi dan delegasi AS telah siap berangkat pada kesempatan pertama yang tersedia. Namun, logistik negosiasi ini tidak pernah sederhana atau mudah diprediksi," ujar juru bicara tersebut.

Ia menambahkan bahwa Amerika Serikat berharap dapat memulai perundingan teknis "sesegera mungkin".

Sebelumnya pada Kamis, Vance mengatakan kepada wartawan bahwa dirinya berencana pergi ke Swiss dan perundingan teknis dengan Iran kemungkinan dimulai "akhir pekan ini".

"Saya berencana pergi ke Swiss. Tepat kapan waktunya, saya pikir perundingan teknis ini akan dimulai pada akhir pekan ini. Itu masih menjadi rencana. Namun hal itu bisa berubah karena Iran bukan negara yang mudah untuk keluar masuk. Jadi kami sedang berupaya menentukan kapan tepatnya itu akan terjadi. Saya menduga akhir pekan ini, tetapi saya tidak yakin," kata Vance.

Beberapa saat kemudian, Kementerian Luar Negeri Swiss mengumumkan bahwa perundingan yang dijadwalkan berlangsung pada Jumat di Bürgenstock, Kanton Nidwalden, dibatalkan, menurut laporan media lokal.

Pada Rabu malam, Presiden AS Donald Trump dan Presiden Iran Masoud Pezeshkian menandatangani secara elektronik "Nota Kesepahaman Islamabad" yang dimaksudkan untuk membuka jalan bagi berakhirnya perang yang dilancarkan Washington dan Tel Aviv terhadap Iran sejak 28 Februari.

Berdasarkan nota kesepahaman tersebut, Washington dan Teheran akan menjalani perundingan selama 60 hari, dengan kemungkinan perpanjangan, guna mencapai kesepakatan final yang mencakup program nuklir Iran dan pencabutan sanksi internasional.