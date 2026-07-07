Estonia berharap KTT NATO di Ankara menjadi "KTT implementasi" dengan menunjukkan seluruh anggota memenuhi komitmen belanja pertahanan dan target kapabilitas militer

Estonia dorong KTT NATO Ankara fokus pada implementasi komitmen pertahanan Estonia berharap KTT NATO di Ankara menjadi "KTT implementasi" dengan menunjukkan seluruh anggota memenuhi komitmen belanja pertahanan dan target kapabilitas militer

Kementerian Pertahanan Estonia menyatakan KTT NATO di Ankara harus menjadi "summit of delivery" atau KTT implementasi, dengan menunjukkan bahwa seluruh negara anggota benar-benar melaksanakan komitmen belanja pertahanan dan target kapabilitas militer yang telah disepakati.

Pernyataan itu disampaikan menjelang pertemuan para pemimpin NATO di Ankara yang akan berfokus pada penguatan kohesi aliansi serta implementasi komitmen pertahanan.

Estonia juga mengharapkan komitmen kuat dari seluruh sekutu untuk terus memberikan dukungan jangka panjang kepada Ukraina.

Tallinn menegaskan pihaknya tetap mengalokasikan bantuan militer bagi Ukraina sebesar 0,25 persen dari produk domestik bruto (PDB) setiap tahun serta kembali mendukung integrasi Ukraina ke dalam kawasan Euro-Atlantik dan NATO.

Estonia sebut Türkiye sekutu penting NATO

Kementerian Pertahanan Estonia menyebut Türkiye sebagai sekutu penting NATO yang memiliki kemampuan militer besar, industri pertahanan yang kuat, serta posisi geografis yang strategis. Menurut Estonia, kedua negara memiliki pemahaman keamanan "360 derajat", yakni memandang ancaman terhadap NATO datang dari berbagai arah sehingga membutuhkan respons yang terkoordinasi.

Estonia juga menyoroti kerja sama pertahanan yang semakin erat dengan Türkiye, termasuk partisipasi Türkiye dalam misi pertahanan udara Baltik mulai Agustus hingga November mendatang.

Selain itu, Tallinn menyebut Türkiye sebagai mitra yang andal setelah mengirim kendaraan lapis baja sesuai kontrak pengadaan tahun 2023 tepat waktu dan sesuai standar, serta melihat peluang memperluas kerja sama industri pertahanan.

Rusia tetap menjadi ancaman jangka panjang

Estonia menilai Rusia akan tetap menjadi ancaman jangka panjang bagi NATO bahkan setelah perang di Ukraina berakhir. Selain modernisasi militer Rusia, Estonia juga mengingatkan ancaman hibrida seperti serangan siber, sabotase, dan pelanggaran wilayah udara masih terus berlangsung.

Karena itu, Estonia menegaskan peningkatan investasi pertahanan, kapasitas industri militer, serta dukungan berkelanjutan kepada Ukraina menjadi faktor penting untuk memperkuat daya tangkal NATO.