Ketegangan Timur Tengah ganggu lalu lintas udara Eropa

Eskalasi konflik Iran picu penurunan penumpang di Bandara Brussels Bandara Brussels kehilangan sekitar 50 ribu penumpang akibat gangguan penerbangan ke Timur Tengah

Eskalasi konflik di Timur Tengah menyebabkan Bandara Brussels kehilangan sekitar 50 ribu penumpang pada April, jumlah yang sama seperti kerugian yang tercatat pada Maret lalu.

Operator bandara pada Rabu mengatakan penurunan tersebut terkait berkurangnya operasi penerbangan menuju sejumlah destinasi di kawasan Timur Tengah.

“Untuk saat ini tidak ada penerbangan menuju Tel Aviv maupun Doha. Meskipun penerbangan ke Dubai dan Abu Dhabi telah kembali beroperasi dalam beberapa pekan terakhir, frekuensinya masih lebih rendah dibandingkan tahun lalu. Situasi ini kembali menyebabkan hilangnya sekitar 50 ribu penumpang pada April,” demikian isi pernyataan operator bandara.

Meski terdampak konflik kawasan, lalu lintas penumpang di bandara utama Belgia itu tetap meningkat 3,8 persen secara tahunan pada April dan melampaui 2,2 juta penumpang.

Aktivitas kargo juga mengalami kenaikan dengan total penanganan barang mencapai 73.964 ton pada April, naik lebih dari 6 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Ketegangan kawasan meningkat sejak Amerika Serikat dan Israel memulai kampanye militer bersama terhadap Iran pada 28 Februari, yang memicu serangan balasan Teheran terhadap Israel dan sekutu AS di kawasan Teluk, serta penutupan Selat Hormuz.

Gencatan senjata mulai berlaku pada 8 April melalui mediasi Pakistan, namun perundingan di Islamabad gagal menghasilkan kesepakatan permanen. Presiden AS Donald Trump kemudian memperpanjang gencatan senjata tanpa batas waktu yang jelas.

Akibat meningkatnya ketegangan regional, sejumlah maskapai menghentikan sementara penerbangan ke Timur Tengah dan kawasan Teluk dengan alasan keamanan.