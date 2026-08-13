Presiden Erdogan: Visi Perjanjian Mekah terbuka untuk seluruh negara kawasan

Presiden Erdogan mengatakan visi Perjanjian Pertahanan Bersama Mekah tidak terbatas pada Turkiye, Arab Saudi dan Pakistan serta berharap seluruh negara di kawasan pada akhirnya dapat bergabung dalam kerangka tersebut

Erdogan ingin Perjanjian Mekah diperluas ke negara-negara lain di kawasan Presiden Erdogan mengatakan visi Perjanjian Pertahanan Bersama Mekah tidak terbatas pada Turkiye, Arab Saudi dan Pakistan serta berharap seluruh negara di kawasan pada akhirnya dapat bergabung dalam kerangka tersebut

Visi Perjanjian Pertahanan Bersama Mekah tidak hanya terbatas pada Turkiye, Arab Saudi dan Pakistan, tetapi diharapkan dapat diperluas hingga mencakup negara-negara lain di kawasan untuk mewujudkan stabilitas regional yang berkelanjutan, kata Presiden Recep Tayyip Erdogan.

“Sesungguhnya, visi kami tidak terbatas pada tiga negara. Kami ingin memperluasnya lebih jauh dan, jika memungkinkan, suatu hari nanti membawa seluruh negara di kawasan ke dalam kerangka ini. Ini akan menjadi salah satu langkah terpenting menuju tercapainya stabilitas regional yang berkelanjutan,” kata Erdogan dalam wawancara dengan Asharq Al-Awsat, salah satu surat kabar berbahasa Arab terkemuka.

Erdogan mengatakan ketegangan Amerika Serikat (AS)-Iran memang penting bagi perkembangan kawasan, tetapi Perjanjian Pertahanan Bersama Mekah tidak seharusnya dipandang semata-mata sebagai respons terhadap ketegangan tersebut.

“Penafsiran seperti itu akan gagal memahami secara tepat kebijakan dan niat negara-negara kami,” katanya.

Erdogan menegaskan perjanjian tersebut tidak menimbulkan ancaman terhadap negara mana pun dan terbuka bagi partisipasi “semua negara bersaudara yang menginginkan perdamaian, kemakmuran dan stabilitas di kawasan kami.”

Erdogan mengatakan perjanjian tersebut memiliki latar belakang panjang dengan pembahasan bersama negara-negara penandatangan lainnya serta negara-negara kawasan yang telah berlangsung “dalam waktu yang sangat lama.”

Erdogan mengingatkan pernyataannya mengenai pentingnya konsultasi secara rutin dengan negara-negara kawasan untuk memperkuat perdamaian, stabilitas dan keamanan, seraya mengatakan Ankara telah bertindak sesuai dengan prinsip tersebut.

“Kami mengetahui berbagai bencana yang ditimbulkan oleh resep-resep yang dipaksakan dari luar dalam upaya menyelesaikan persoalan kawasan. Karena itu, Turkiye selalu menjalankan kebijakan yang bertujuan menjadikan kehendak dan kebijaksanaan kolektif negara-negara kawasan sebagai faktor penentu,” katanya.

Perjanjian tersebut merupakan representasi dari “tekad strategis” dalam merespons perubahan kondisi regional dan mekanisme trilateral itu bukan reaksi terhadap “perkembangan sehari-hari.”

“Turkiye selalu memilih diplomasi daripada ketegangan, dialog daripada konflik, serta kerja sama regional yang lebih kuat daripada perpecahan. Sebagai negara yang mampu berbicara dengan semua pihak dan mengambil tanggung jawab dalam persoalan sulit ketika diperlukan, kami akan terus melakukan bagian kami untuk membangun perdamaian dan stabilitas yang berkelanjutan di kawasan,” katanya.

Perjanjian merupakan hasil dari ‘situasi baru’ di kawasan

Erdogan mengatakan perjanjian tersebut merupakan “hasil dari situasi baru” di kawasan dan rasa tanggung jawab bersama.

“Kami selalu mendukung negara-negara kawasan untuk mengambil kepemilikan atas persoalan regional dan menyelesaikannya sendiri,” katanya.

“Persoalan kawasan harus diselesaikan oleh para aktor kawasan sendiri, dan kami dapat mengatakan bahwa sekarang kami telah mengambil langkah pertama ke arah tersebut,” tegasnya.

Perkembangan terkini menunjukkan pentingnya solidaritas di antara negara-negara sahabat dan bersaudara. Sementara itu, perdamaian jangka panjang tidak hanya membutuhkan berakhirnya konflik, tetapi juga rasa saling percaya, kemauan politik dan visi bersama mengenai masa depan.

Erdogan mengatakan perjanjian tersebut mencerminkan lebih dari sekadar kerja sama antara Turkiye, Arab Saudi dan Pakistan karena dimaksudkan sebagai kerangka yang lebih luas bagi stabilitas regional serta tetap terbuka bagi negara-negara lain yang menginginkan perdamaian dan keamanan.

Ankara memandang perjanjian itu sebagai awal era baru kerja sama dan solidaritas regional, dengan kemungkinan perluasan partisipasi pada masa mendatang.

Perjanjian ‘berdasarkan prinsip penangkalan kolektif’

Erdogan mengatakan Perjanjian Pertahanan Bersama Mekah dibangun berdasarkan prinsip penangkalan kolektif serta bertujuan memperdalam kerja sama keamanan dan pertahanan di antara para anggotanya sekaligus berkontribusi terhadap stabilitas regional.

Perjanjian tersebut akan membuka jalan bagi proyek bersama industri pertahanan serta memperkuat kerja sama dalam pemberantasan terorisme, katanya, seraya menegaskan kesepakatan itu tidak menargetkan negara mana pun.

Berdasarkan perjanjian tersebut, ancaman terhadap keamanan salah satu anggota akan diperlakukan sebagai persoalan keamanan bersama oleh pihak-pihak lainnya.

Erdogan menambahkan perjanjian tersebut tidak boleh dipandang semata-mata sebagai pengaturan militer karena tujuan yang lebih luas adalah memperkuat penangkalan, meningkatkan keamanan bersama melalui solidaritas serta menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan.

Dia juga mengatakan para penandatangan mengirimkan pesan bahwa mereka tidak akan menjadi ancaman satu sama lain, tetapi justru akan bekerja untuk menjamin keamanan masing-masing.

“Keamanan salah satu dari kami adalah keamanan kita semua,” katanya, seraya menambahkan bahwa penerapan pendekatan tersebut secara inklusif dapat membantu mewujudkan perdamaian, stabilitas dan kemakmuran yang berkelanjutan di seluruh kawasan.

Negara-negara kawasan perlu mengambil ‘tanggung jawab lebih besar’ atas keamanan

Erdogan mengatakan negara-negara kawasan harus mengambil tanggung jawab lebih besar atas keamanan, stabilitas dan masa depan mereka sendiri karena tantangan di kawasan paling baik ditangani oleh negara dan masyarakat kawasan itu sendiri.

Kepemilikan regional, solidaritas dan koordinasi yang lebih kuat tidak hanya akan memperkokoh stabilitas di Timur Tengah, tetapi juga berkontribusi terhadap stabilitas global.

Erdogan menekankan pentingnya membangun mekanisme yang lebih kuat dan permanen di antara negara-negara kawasan, termasuk kerja sama yang terlembaga untuk menjaga keamanan sekaligus stabilitas ekonomi.

“Masa depan kawasan tidak dapat dibentuk terlepas dari kehendak negara-negara di kawasan,” katanya.

Dia menambahkan Turkiye tidak menginginkan blok-blok eksklusif, melainkan kerangka kerja sama regional yang berlandaskan penghormatan terhadap kedaulatan dan keutuhan wilayah, rasa saling percaya serta kepentingan bersama.

Turkiye akan terus mengambil tanggung jawab ketika diperlukan serta menjalankan berbagai inisiatif diplomatik untuk memperkuat perdamaian, keamanan dan stabilitas regional.

Perjanjian akan berkontribusi meningkatkan keamanan Teluk

Erdogan mengatakan dirinya meyakini Perjanjian Pertahanan Bersama Mekah akan membantu meningkatkan keamanan di kawasan Teluk serta mendorong kemakmuran, perdamaian dan keamanan kawasan.

Dia menekankan pentingnya keamanan kawasan Teluk bagi perekonomian global dan perdagangan internasional.

Keamanan kawasan Teluk sangat penting tidak hanya bagi negara-negara di kawasan, tetapi juga bagi perekonomian global dan perdagangan internasional.

“Banyak persoalan, mulai dari keamanan pasokan energi dan keselamatan jalur maritim hingga keberlangsungan perdagangan serta stabilitas ekonomi global, secara langsung berkaitan dengan perdamaian dan stabilitas di kawasan ini,” katanya.

“Ini bukan sekadar pernyataan teoretis. Perkembangan selama beberapa bulan terakhir telah menunjukkannya dengan jelas,” tambahnya.

Erdogan mengatakan setiap langkah untuk memperkuat keamanan dan stabilitas di Teluk akan memberikan manfaat tidak hanya bagi kawasan tersebut, tetapi juga bagi perdamaian dan kemakmuran global.

Dia mengatakan perjanjian tersebut dapat memperdalam kerja sama dan solidaritas keamanan regional serta menekankan bahwa keamanan dan pembangunan ekonomi memiliki keterkaitan erat.

Merujuk pada pengalaman Eropa setelah perang, Erdogan mengatakan stabilitas politik dapat membuka jalan bagi integrasi ekonomi dan kemakmuran, seraya menambahkan perdagangan dan investasi tidak dapat dipertahankan tanpa perdamaian.

Dia juga menggambarkan stabilitas Teluk sebagai hal yang strategis bagi hubungan ekonomi yang menghubungkan Asia, Eropa dan Afrika. Turkiye memandang perdamaian dan stabilitas di Teluk berkaitan erat dengan keamanannya sendiri serta perdamaian regional yang lebih luas.

Erdogan menyatakan tekad Turkiye untuk mengambil “setiap tanggung jawab yang menjadi bagian kami dan melanjutkan upaya diplomatik konstruktif.”

Ketegangan di Selat Hormuz dapat berdampak pada ekonomi dunia

Erdogan mengatakan Selat Hormuz memiliki kepentingan strategis global karena perannya dalam pasokan energi dan perdagangan internasional serta memperingatkan ketegangan di jalur tersebut dapat menimbulkan konsekuensi ekonomi di seluruh dunia.

Turkiye berharap ketegangan saat ini mereda dan jalur perairan tersebut kembali beroperasi secara aman, stabil dan tanpa gangguan. Menurut Erdogan, hal itu bergantung pada sikap menahan diri dan tetap terbukanya saluran diplomasi.

Erdogan kembali menegaskan Turkiye memilih dialog dan negosiasi daripada eskalasi serta mengatakan solusi berkelanjutan di Hormuz, Ukraina dan Palestina hanya dapat dicapai melalui diplomasi.

Dia menambahkan negara-negara kawasan memikul tanggung jawab besar terhadap keamanan Selat Hormuz dan kerja sama regional yang lebih kuat serta pendekatan keamanan bersama dapat membantu menjamin stabilitas jangka panjang jalur tersebut.

“Harapan dan keinginan kami adalah ketegangan saat ini berakhir sesegera mungkin dan Selat Hormuz kembali melayani perdagangan internasional secara aman, stabil dan tanpa gangguan.”

“Untuk mencapai hal tersebut, para pihak harus bertindak dengan akal sehat dan menjaga saluran diplomasi tetap terbuka,” tambahnya.

Turkiye dan Arab Saudi memiliki ‘hubungan strategis yang berakar pada sejarah bersama’

Erdogan menggambarkan hubungan Turkiye dengan Arab Saudi sebagai “hubungan strategis yang berakar pada sejarah bersama, ikatan erat dan kepentingan bersama,” serta mengatakan kerja sama kedua negara memperoleh momentum dalam beberapa tahun terakhir.

“Kami memandang hubungan dengan Arab Saudi sebagai hubungan strategis yang dibentuk oleh sejarah bersama, ikatan persaudaraan dan kepentingan bersama,” katanya.

Dia mengatakan Ankara dan Riyadh memperkuat dialog politik sekaligus memperluas kerja sama di bidang perdagangan, investasi, industri pertahanan, energi dan pariwisata.

“Pada saat kawasan kita menghadapi tantangan yang sangat serius, konsultasi dan kerja sama erat antara Turkiye dan Arab Saudi menjadi semakin penting,” tegasnya.

Erdogan menambahkan perjanjian tersebut dapat semakin memperdalam hubungan bilateral, khususnya dalam kerja sama pertahanan.

“Kami percaya Perjanjian Mekah akan membantu semakin memperkuat hubungan kami di berbagai bidang, terutama kerja sama pertahanan,” katanya.

Dia juga menekankan dampak ketidakstabilan terhadap kawasan yang lebih luas dan mengatakan krisis yang terbatas sekalipun dapat berdampak terhadap negara-negara tetangga melalui migrasi dan terorisme.

“Saya yakin pada periode mendatang, kami akan mengambil langkah-langkah yang akan membawa hubungan kedua negara ke tingkat yang jauh lebih tinggi.”

Perdamaian dan keamanan Lebanon ‘sangat penting’ bagi stabilitas kawasan

Erdogan mengatakan keamanan dan stabilitas Lebanon sangat penting bagi perdamaian regional serta menekankan perlunya melindungi kedaulatan, persatuan politik dan keutuhan wilayah negara tersebut.

“Perdamaian, keamanan dan stabilitas Lebanon sangat penting bagi stabilitas seluruh kawasan kita,” katanya, seraya menambahkan Turkiye menentang campur tangan asing dan upaya menjadikan Lebanon sebagai “arena persaingan di antara kekuatan-kekuatan eksternal.”

Dia mengatakan rakyat Lebanon harus menentukan sendiri keputusan mengenai masa depan mereka.

Erdogan juga menyerukan agar serangan Israel terhadap Lebanon segera dihentikan.

“Serangan Israel terhadap Lebanon harus segera dihentikan,” katanya.

Dia menyambut upaya yang sedang berlangsung untuk mencapai gencatan senjata dan menambahkan keamanan Lebanon “tidak dapat dipisahkan dari perdamaian regional.”

“Nasib Timur Tengah tidak seharusnya terus-menerus ditulis melalui konflik, kehancuran dan penderitaan. Kawasan ini juga layak mendapatkan perdamaian, ketenangan dan kemakmuran,” katanya.

Erdogan mengatakan Turkiye ingin Lebanon kembali memperoleh stabilitas, memperkuat institusinya serta memungkinkan rakyatnya menatap masa depan dengan penuh keyakinan.

Dia menambahkan Ankara siap memberikan dukungan teknis dan memperdalam kerja sama serta mengatakan komitmen tersebut baru-baru ini disampaikan kepada Presiden Lebanon Joseph Aoun dan Perdana Menteri Nawaf Salam.

Perkembangan di Suriah merupakan ‘titik balik bersejarah’

Erdogan menggambarkan perkembangan di Suriah sebagai “titik balik bersejarah” dan mengatakan proses tersebut harus memungkinkan rakyat Suriah menentukan masa depan mereka sendiri dengan tetap mempertahankan keutuhan wilayah, persatuan politik dan kedaulatan negara.

“Kami memandang proses perubahan yang berlangsung di Suriah sebagai titik balik bersejarah dalam hal kemampuan rakyat Suriah menentukan masa depan mereka sendiri,” katanya.

Dia menambahkan Turkiye berharap periode baru tersebut akan membawa perdamaian berkelanjutan, stabilitas dan rekonstruksi setelah bertahun-tahun perang, terorisme dan ketidakstabilan yang menimbulkan kerugian besar bagi kawasan.

Erdogan juga menegaskan Ankara tidak akan menoleransi struktur apa pun di Suriah yang mengancam keamanan nasional Turkiye.

“Kami juga tidak akan mengizinkan struktur di Suriah utara, atau di bagian lain negara tersebut, yang mengancam keamanan Turkiye,” katanya, seraya menambahkan keutuhan wilayah Suriah dan keamanan nasional Turkiye sama-sama penting.

Dia mengatakan Suriah telah mencapai “kemajuan besar” sejak Desember 2024 dalam memperbaiki kondisi keamanan, meletakkan dasar bagi pembangunan ekonomi dan mencapai rekonsiliasi sosial, dengan dukungan regional terhadap pemerintah Suriah memainkan peran penting.

Erdogan menambahkan normalisasi Suriah telah menjadi hal yang strategis bagi kawasan yang lebih luas karena negara tersebut semakin dikaitkan dengan proyek konektivitas dan pembangunan, bukan ketidakstabilan.

“Sekarang lembaran baru telah dibuka di Suriah, lembaran tersebut harus ditulis bukan dengan penderitaan baru, melainkan dengan perdamaian, persaudaraan, kedaulatan dan visi bersama untuk masa depan,” katanya.

Erdogan menegaskan Turkiye akan terus mendukung stabilitas dan pemulihan Suriah melalui kerja sama dengan mitra regional dan internasional.