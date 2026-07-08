- Ibu Negara Turkiye menekankan perlindungan anak harus menjadi prinsip utama dalam pengembangan teknologi digital.

Emine Erdogan ajak pasangan pemimpin NATO bahas keamanan anak di era digital - Ibu Negara Turkiye menekankan perlindungan anak harus menjadi prinsip utama dalam pengembangan teknologi digital.

Ibu Negara Turkiye Emine Erdoğan pada Rabu menjadi tuan rumah bagi para pendamping pemimpin negara yang menghadiri KTT NATO ke-36 di Ankara.

Emine menyambut para tamu di Cankaya Mansion, yang menjadi lokasi diskusi meja bundar bertajuk "Children, Technology and Security: Protecting the Next Generation."

Dalam sambutannya, Emine menegaskan bahwa perlindungan anak tidak boleh dipandang sekadar sebagai fitur tambahan pada platform digital, melainkan harus menjadi prinsip utama dalam proses perancangannya.

"Kotak hitam algoritma harus dibuka, dan perusahaan teknologi harus menyerahkan dampak sosial produk mereka untuk diaudit secara independen," ujarnya.

Menurut Emine, perlindungan anak di ruang digital tidak dapat sepenuhnya diserahkan kepada perusahaan teknologi yang berorientasi pada keuntungan.

"Perusahaan bertanggung jawab kepada para pemegang sahamnya, sementara negara bertanggung jawab kepada rakyatnya," katanya.

Ia menambahkan pemerintah memiliki kewajiban membangun kerangka kebijakan yang berpusat pada manusia untuk melindungi anak-anak di era digital.

Emine mengatakan Turkiye telah mendorong isu tersebut di tingkat internasional melalui inisiatif Children's Rights in the Digital World. Di dalam negeri, pemerintah juga menerapkan sejumlah kebijakan, termasuk pembatasan akses media sosial bagi anak di bawah usia 15 tahun, kewajiban verifikasi usia, serta penerapan fitur kontrol orang tua pada platform digital.

Menurutnya, tujuan kebijakan tersebut bukan untuk membatasi anak memanfaatkan teknologi, melainkan memastikan teknologi dapat digunakan secara aman serta mendukung martabat dan perkembangan mereka.

Diskusi tersebut juga dihadiri dan diisi oleh sejumlah pendamping kepala negara, termasuk Brigitte Macron, istri Presiden Prancis, serta Olena Zelenska, istri Presiden Ukraina, bersama pasangan pemimpin dari Lithuania, Finlandia, Rumania, Polandia, Korea Selatan, Slovenia, Albania, Republik Ceko, Denmark, Yunani, Montenegro, Estonia, Kanada, Jerman, dan Komisi Uni Eropa.

Usai diskusi, Emine menjamu para tamu dengan makan siang yang menyajikan berbagai hidangan khas Türkiye, seperti fava, artichoke Urla, bunga zucchini isi, daun anggur isi, keşkek, dan stroberi Emiralem.

Para tamu kemudian mengunjungi pameran yang menampilkan kain tradisional, sulaman, dan kerajinan tangan yang mencerminkan warisan budaya Anatolia, Mesopotamia, Kesultanan Ottoman, dan Turkiye.

Rangkaian acara ditutup dengan sesi foto bersama sebelum Emine Erdoğan melepas keberangkatan para tamu satu per satu.