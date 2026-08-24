Dua warga Palestina tewas dan sejumlah lainnya terluka dalam serangan Israel di Jalur Gaza, termasuk serangan drone terhadap tenda yang menampung pengungsi di Deir al-Balah

Dua warga Palestina tewas dalam serangan Israel di Gaza meski gencatan senjata Dua warga Palestina tewas dan sejumlah lainnya terluka dalam serangan Israel di Jalur Gaza, termasuk serangan drone terhadap tenda yang menampung pengungsi di Deir al-Balah

Dua warga Palestina tewas dan sejumlah lainnya terluka akibat serangan Israel di Jalur Gaza pada Senin pagi, meskipun perjanjian gencatan senjata telah berlaku sejak 10 Oktober 2025.

Seorang koresponden Anadolu yang mengutip sumber medis melaporkan Mohammed Abdul Nasser Abu Asad, 27 tahun, tewas dan sejumlah orang lainnya terluka, salah satunya dalam kondisi serius, setelah drone Israel menyerang tenda pengungsi di dekat Rumah Sakit Shuhadaa Al-Aqsa di Deir al-Balah, Gaza tengah.

Secara terpisah, seorang warga Palestina lainnya meninggal akibat luka yang dideritanya dalam serangan drone Israel pada Minggu terhadap sebuah tenda pengungsi di sebelah barat Khan Younis, menurut sumber medis di Rumah Sakit Nasser.

Serangan Israel tersebut sebelumnya menyebabkan tujuh warga Palestina terluka.

Saksi mata juga melaporkan tembakan gencar dari kendaraan militer Israel ke arah rumah-rumah dan tenda pengungsi di wilayah selatan dan timur Khan Younis. Tidak ada korban luka yang dilaporkan dalam insiden tersebut.

Artileri Israel juga menggempur kawasan Abu Rashid di sebelah selatan kamp pengungsi Al-Maghazi di Gaza tengah, menurut para saksi.

Serangan tersebut terjadi meskipun Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah menyerukan Israel menghentikan serangan di Gaza.

Dalam wawancara dengan Fox News pada 17 Agustus, Trump mengatakan, "Israel seharusnya tidak melakukan serangan di Gaza. Hamas telah setuju untuk meletakkan senjata mereka," berdasarkan rencananya untuk mengakhiri perang di wilayah kantong tersebut.

Dalam laporan terpisah pada Senin, Kantor Media Pemerintah Gaza mengatakan Israel telah melakukan 4.379 pelanggaran terhadap perjanjian gencatan senjata sejak kesepakatan tersebut mulai berlaku.

Pelanggaran itu menyebabkan 1.286 warga Palestina tewas dan 4.257 lainnya terluka, sementara 180 orang ditahan, menurut kantor tersebut.

Sebanyak 813 jenazah juga telah ditemukan dari bawah reruntuhan, sementara lebih dari 8.000 orang masih dinyatakan hilang di bawah puing-puing.

Terkait bantuan kemanusiaan, Kantor Media Pemerintah Gaza mengatakan hanya 66.607 truk bantuan yang telah memasuki Gaza dari 189.000 truk yang seharusnya masuk hingga Senin, atau tingkat pemenuhan sekitar 35 persen.

Israel disebut masih menghalangi masuknya jumlah makanan, obat-obatan, perlengkapan medis, bahan untuk tempat tinggal, dan rumah prefabrikasi yang telah disepakati ke Gaza.

Sekitar 2,4 juta warga Palestina tinggal di Gaza, termasuk 2,15 juta pengungsi, dalam kondisi yang disebut kantor tersebut sebagai bencana.

Terkait perjalanan keluar dari Gaza, kantor itu mengatakan Israel hanya mengizinkan 11.759 orang meninggalkan wilayah tersebut dari 29.800 orang yang seharusnya dapat melakukan perjalanan sejak dibukanya kembali perlintasan Rafah dengan Mesir, atau sekitar 39 persen.

Kantor Media Pemerintah Gaza menyerukan kepada mediator Mesir, Qatar dan Turkiye, serta para penjamin perjanjian gencatan senjata, untuk menekan Israel agar melaksanakan seluruh ketentuan kesepakatan dan menghentikan pelanggaran yang terus berlangsung.

Israel telah melakukan genosida di Gaza sejak 8 Oktober 2023 yang menewaskan lebih dari 73.000 warga Palestina dan melukai lebih dari 174.000 lainnya, sebagian besar perempuan dan anak-anak, serta menghancurkan sekitar 90 persen infrastruktur di wilayah tersebut.