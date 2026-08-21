Doctors Without Borders (MSF) mengecam keputusan militer Israel menutup kasus pembunuhan stafnya dan anggota keluarga mereka di Gaza tanpa membuka penyelidikan pidana

Doctors Without Borders tuntut penyelidikan independen atas pembunuhan stafnya di Gaza Doctors Without Borders (MSF) mengecam keputusan militer Israel menutup kasus pembunuhan stafnya dan anggota keluarga mereka di Gaza tanpa membuka penyelidikan pidana

Organisasi kemanusiaan medis Doctors Without Borders (MSF) mengecam keputusan militer Israel menutup kasus pembunuhan terhadap stafnya dan anggota keluarga mereka di Gaza tanpa membuka penyelidikan pidana, seraya menilai sistem peradilan militer Israel tidak memberikan peluang bagi pertanggungjawaban atas insiden tersebut.

MSF pada Kamis mengatakan keputusan itu diambil hampir dua tahun setelah organisasi tersebut pertama kali meminta penyelidikan terhadap serangan-serangan itu dan setelah mengajukan petisi ke Pengadilan Tinggi Israel karena Jaksa Advokat Militer tidak memberikan tanggapan.

"Ini bukan keadilan," kata MSF, seraya menilai sistem militer yang menyelidiki dirinya sendiri telah gagal menangani pelanggaran yang berpotensi merupakan kejahatan perang di Gaza.

MSF mengatakan nama dan lokasi personelnya telah dibagikan kepada pasukan Israel, sementara kendaraan mereka juga telah diberi tanda pengenal dengan jelas.

"Kami selalu berpendapat bahwa semua bukti mengarah pada tanggung jawab yang jelas dari militer Israel atas serangan-serangan mematikan tersebut," kata organisasi itu.

Salah satu kasus berkaitan dengan serangan terhadap konvoi MSF pada November 2023 yang menewaskan dua kerabat staf organisasi tersebut.

Salah satu korban tewas, Alaa Al Shawa, juga merupakan sukarelawan yang membantu tim medis MSF di Rumah Sakit Al-Shifa.

Kasus lainnya berkaitan dengan serangan terhadap tempat penampungan MSF di Khan Younis pada Februari 2024 yang menewaskan istri dan menantu perempuan seorang staf MSF serta melukai enam orang lainnya, lima di antaranya perempuan atau anak-anak.

MSF mengatakan 15 stafnya telah tewas akibat serangan pasukan Israel di Gaza sejak Oktober 2023, di antara sekitar 1.700 tenaga kesehatan yang tewas selama periode yang sama.

Organisasi tersebut mengatakan penutupan kasus-kasus itu menunjukkan "tidak adanya peluang untuk pertanggungjawaban dalam sistem hukum Israel" atas pembunuhan stafnya.

MSF juga mengaitkan keputusan tersebut dengan genosida Israel yang masih berlangsung terhadap warga Palestina di Gaza.

Menurut MSF, tidak ada peninjauan internal militer yang dapat menggantikan "pertanggungjawaban yang nyata, independen, dan tidak memihak."

Organisasi tersebut menyerukan agar kasus-kasus yang melibatkan personelnya ditinjau oleh badan investigasi yang tidak memihak.

"Tidak ada tujuan militer yang dapat membenarkan pengorbanan warga sipil secara besar-besaran," kata MSF.

Menurut Kementerian Kesehatan Gaza, 10 warga Palestina tewas dan 25 lainnya terluka dalam 24 jam terakhir.

Angka tersebut membuat jumlah korban tewas akibat genosida Israel di Gaza sejak Oktober 2023 mencapai 73.417 orang, sementara 174.360 lainnya terluka.

Kementerian itu mengatakan pelanggaran Israel terhadap gencatan senjata telah menewaskan 1.283 warga Palestina dan melukai 4.248 lainnya.