Turkiye menilai Perjanjian Pertahanan Bersama Makkah akan mempererat hubungan persaudaraan yang telah lama terjalin antara Turkiye, Arab Saudi, dan Pakistan

Direktur Komunikasi Turkiye: Perjanjian Pertahanan Bersama Makkah merupakan langkah bersejarah Turkiye menilai Perjanjian Pertahanan Bersama Makkah akan mempererat hubungan persaudaraan yang telah lama terjalin antara Turkiye, Arab Saudi, dan Pakistan

Direktur Komunikasi Turkiye Burhanettin Duran menyebut Perjanjian Pertahanan Bersama Makkah yang ditandatangani Turkiye, Arab Saudi, dan Pakistan sebagai "langkah bersejarah" yang memperkuat sejarah bersama, ikatan persaudaraan yang telah lama terjalin, serta semangat solidaritas ketiga negara pada tingkat strategis.

Menurutnya, perjanjian tersebut juga akan memperkuat kerja sama pertahanan dan keamanan kolektif tanpa ditujukan kepada negara mana pun.

Dalam pernyataan yang disampaikan melalui platform media sosial NSosyal pada Jumat, Duran mengatakan Turkiye di bawah kepemimpinan Presiden Recep Tayyip Erdogan tetap berkomitmen untuk berkontribusi terhadap perdamaian, keamanan, dan stabilitas regional maupun global melalui kerja sama strategis dengan negara-negara sahabat dan persaudaraan di tengah lingkungan keamanan global yang semakin kompleks.

"Perjanjian Pertahanan Bersama Makkah yang ditandatangani antara Turkiye, Arab Saudi, dan Pakistan merupakan langkah bersejarah untuk semakin memperkuat sejarah bersama, ikatan persaudaraan yang mengakar, serta semangat solidaritas yang kuat di atas landasan strategis," kata Duran.

Perkuat keamanan bersama

Duran mengatakan perjanjian tersebut tidak ditujukan terhadap negara mana pun.

Menurutnya, kesepakatan itu akan memperkuat keamanan bersama dan daya tangkal kolektif ketiga negara, sekaligus meningkatkan kerja sama industri pertahanan serta interoperabilitas militer, sehingga memberikan kontribusi penting bagi terjaganya perdamaian dan stabilitas di kawasan.

Ia menambahkan bahwa perjanjian tersebut mencerminkan tekad Turkiye, Arab Saudi, dan Pakistan untuk mempertahankan nilai-nilai bersama serta membangun arsitektur keamanan masa depan melalui semangat solidaritas.

Harap perkuat kerja sama strategis

Duran juga berharap Perjanjian Pertahanan Bersama Makkah membawa manfaat bagi ketiga negara serta semakin memperkuat hubungan persaudaraan dan kerja sama strategis antara Turkiye, Arab Saudi, dan Pakistan.