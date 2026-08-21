Selcuk Bayraktar: Turkiye tak akan lepaskan setetes pun Blue Homeland

CEO Bayraktar Selcuk Bayraktar menegaskan Turkiye tidak akan melepaskan "setetes pun" dari Blue Homeland, wilayah yurisdiksi maritim negara itu yang mencakup sekitar 462.000 kilometer persegi

Direktur Bayraktar tegaskan TEKNOFEST Blue Homeland perkuat kesadaran generasi muda atas hak maritim Turkiye CEO Bayraktar Selcuk Bayraktar menegaskan Turkiye tidak akan melepaskan "setetes pun" dari Blue Homeland, wilayah yurisdiksi maritim negara itu yang mencakup sekitar 462.000 kilometer persegi

Turkiye tak akan pernah melepaskan "setetes pun" dari wilayah maritimnya yang dikenal sebagai "Blue Homeland", kata Ketua Dewan TEKNOFEST sekaligus Ketua Baykar Selcuk Bayraktar, seraya menegaskan perjuangan di wilayah maritim tersebut bukan sekadar inisiatif teknologi, melainkan perjuangan untuk keadilan dan kemerdekaan.

"Jika tanah air kita di daratan adalah rumah kita, maka Blue Homeland adalah taman tempat kita menemukan kedamaian," kata Bayraktar dalam upacara pembukaan TEKNOFEST Blue Homeland di Komando Galangan Kapal Angkatan Laut Golcuk, Turkiye barat laut, Kamis.

"Sebagaimana kita tidak akan menyerahkan satu ruangan pun dari rumah kita, kita juga tidak akan pernah menyerahkan setetes pun dari Blue Homeland, yang merupakan taman kita," tambahnya.

Acara tersebut diselenggarakan di bawah kepemimpinan Kementerian Pertahanan Nasional Turkiye dan T3 Foundation, dengan Anadolu sebagai mitra komunikasi global.

Bayraktar mengatakan luas daratan Turkiye mencapai sekitar 783.000 kilometer persegi, sementara wilayah yurisdiksi maritim Blue Homeland membentang seluas 462.000 kilometer persegi.

Menurut dia, acara tersebut bertujuan menumbuhkan kecintaan terhadap laut di kalangan generasi muda sekaligus meningkatkan kesadaran mengenai hak dan kepentingan maritim Turkiye.

TEKNOFEST Blue Homeland menghadirkan kompetisi renang, berlayar dan dayung, serta demonstrasi oleh pasukan komando serangan bawah air dan pertahanan bawah air Turkiye.

Bayraktar mengatakan para peserta muda juga mengembangkan teknologi maritim masa depan melalui kompetisi yang melibatkan sistem bawah air nirawak, roket bawah air dan kendaraan permukaan nirawak.

Ia menambahkan sejumlah platform utama Angkatan Laut Turkiye juga dipamerkan kepada masyarakat, mulai dari kapal pesiar kepresidenan bersejarah Savarona hingga kapal perang TCG Anadolu dan TCG Istanbul serta kapal selam.

'Era baru dalam penerbangan angkatan laut global'

Bayraktar mengatakan kendaraan udara tempur nirawak Bayraktar TB3 yang dikembangkan perusahaan pertahanan Turkiye, Baykar, telah membuka era baru dalam penerbangan angkatan laut global berkat kemampuannya lepas landas dan mendarat di TCG Anadolu yang memiliki landasan pendek.

"Sepanjang TEKNOFEST Blue Homeland, AKINCI dan Bayraktar TB3 akan menyapa Anda dan teluk dari langit, seraya menyuarakan tekad kami untuk meraih kemerdekaan kepada dunia," katanya, merujuk pada dua drone berteknologi tinggi andalan Baykar.

Bayraktar juga menyerukan generasi muda untuk menetapkan tujuan yang tinggi dengan tetap berpegang teguh pada akar dan nilai-nilai mereka.

"Ingatlah bahwa tidak ada angin yang berguna bagi kapal yang tidak memiliki arah atau tujuan," katanya.

"Ketika kalian berlayar di lautan kehidupan, milikilah cita-cita luhur kalian sendiri, sebuah KIZILELMA," tambahnya.

KIZILELMA merupakan pesawat tempur nirawak bermesin tunggal buatan Baykar yang memiliki kemampuan siluman dan didukung kecerdasan buatan (AI). Namanya berarti "apel merah", yang melambangkan "cita-cita besar" dalam mitologi dan sejarah bangsa Turkik.

Ia menyarankan generasi muda untuk mengikuti jalan yang memberikan manfaat bagi umat manusia, bukan jalur yang membawa mereka menuju "pusaran tanpa tujuan dan kegelapan."

"Seberapa tinggi kalian dapat terbang ke langit dan melintasi bentangan luas ditentukan oleh seberapa dalam kalian terhubung dengan akar dan nilai-nilai kalian," tambahnya.

'Perjuangan untuk keadilan dan kemerdekaan'

Bayraktar mengatakan dunia tengah menghadapi keruntuhan moral dan kemanusiaan, ketika keadilan, belas kasih dan hukum internasional diabaikan.

Ia menegaskan upaya Turkiye di Blue Homeland melampaui sekadar pengembangan teknologi.

"Perjuangan yang kami lakukan di Blue Homeland bukan sekadar inisiatif teknologi," kata Bayraktar.

"Upaya ini adalah perjuangan untuk keadilan dan kemerdekaan," tambahnya.

Bayraktar mengatakan "generasi TEKNOFEST" akan memainkan peran utama dalam membangun kembali sistem global yang institusi-institusinya dinilai telah gagal memberikan harapan bagi umat manusia.

Ia juga mengumumkan bahwa setelah acara di Golcuk, TEKNOFEST akan berlanjut ke wilayah tenggara Turkiye dan mengundang masyarakat menghadiri TEKNOFEST Southeast yang dijadwalkan dimulai di Kota Sanliurfa pada 30 September.