Qatar dan Pakistan menyebut perundingan tingkat tinggi AS-Iran berlangsung dalam suasana positif dan menghasilkan kemajuan yang menggembirakan menuju kesepakatan final

Delegasi Iran kembali ke Teheran usai hampir 18 jam perundingan di Swiss Qatar dan Pakistan menyebut perundingan tingkat tinggi AS-Iran berlangsung dalam suasana positif dan menghasilkan kemajuan yang menggembirakan menuju kesepakatan final

Delegasi Iran kembali ke Teheran dari Swiss pada Senin setelah menjalani hampir 18 jam perundingan dan konsultasi intensif dengan Amerika Serikat, menurut laporan media pemerintah IRIB.

Delegasi tersebut dipimpin oleh Ketua Parlemen Iran sekaligus kepala perunding Mohammad Bagher Qalibaf.

Mereka meninggalkan Swiss setelah berakhirnya KTT Danau Lucerne yang berlangsung di Burgenstock.

Sebelumnya, Qatar dan Pakistan selaku mediator menyatakan bahwa perundingan berlangsung dalam suasana yang "positif dan konstruktif" serta menghasilkan "kemajuan yang menggembirakan."

Kedua negara mediator itu menyebut para pihak telah menyepakati sejumlah mekanisme untuk mendorong negosiasi menuju kesepakatan final.

Mekanisme tersebut mencakup pembentukan Komite Tingkat Tinggi, pembentukan kelompok kerja teknis, serta penyusunan peta jalan selama 60 hari menuju tercapainya kesepakatan akhir.

Pembicaraan teknis diperkirakan akan berlanjut pada pekan ini untuk membahas sejumlah isu yang masih belum terselesaikan.