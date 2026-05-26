China, Pakistan janji dorong perdamaian Timur Tengah di tengah upaya akhiri konflik AS-Iran

China dan Pakistan pada Selasa berjanji untuk memberikan “kontribusi positif” bagi perdamaian dan stabilitas di Timur Tengah, di tengah upaya yang terus berlangsung untuk mengakhiri konflik antara Amerika Serikat dan Iran secara permanen.

Dalam pernyataan bersama setelah kunjungan empat hari Perdana Menteri Pakistan, Shehbaz Sharif, ke China dan pertemuannya dengan Presiden China Xi Jinping, Perdana Menteri Li Qiang, serta sejumlah pejabat lainnya, Beijing memuji upaya Islamabad dalam mendorong multilateralisme, penyelesaian sengketa secara damai, dan kerja sama regional selama masa kepresidenan Pakistan di Dewan Keamanan PBB pada Juli 2025.

“Pihak Pakistan menyatakan dukungannya terhadap empat proposisi Presiden Xi Jinping dalam menjaga dan mempromosikan perdamaian serta stabilitas di Timur Tengah,” bunyi pernyataan tersebut.

China juga mengapresiasi upaya Pakistan dalam memfasilitasi gencatan senjata sementara antara AS dan Iran serta penyelenggaraan pembicaraan di Islamabad.

Kedua negara kembali menegaskan pentingnya implementasi awal dari inisiatif lima poin untuk memulihkan perdamaian dan stabilitas di kawasan Teluk dan Timur Tengah. Keduanya juga menyatakan kesiapan untuk bersama-sama memberikan kontribusi positif bagi pemulihan perdamaian dan stabilitas kawasan secepat mungkin.

Ketegangan regional meningkat tajam pada 28 Februari setelah AS dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran, yang kemudian dibalas Teheran dengan serangan drone dan rudal ke sejumlah target di kawasan serta penutupan Selat Hormuz.

Gencatan senjata mulai berlaku pada 8 April melalui mediasi Pakistan, namun pembicaraan di Islamabad belum menghasilkan kesepakatan permanen. Presiden AS, Donald Trump, kemudian memperpanjang gencatan senjata tanpa batas waktu sambil tetap mempertahankan blokade terhadap kapal-kapal yang menuju atau berasal dari pelabuhan Iran melalui jalur strategis tersebut. Pekan lalu, Trump mengatakan kesepakatan itu “sebagian besar telah dinegosiasikan” dan hanya menunggu finalisasi.

Dalam pernyataan itu, Pakistan juga menegaskan dukungannya terhadap seluruh upaya China untuk mencapai reunifikasi nasional dan menyatakan penolakan tegas terhadap segala bentuk “kemerdekaan Taiwan.”

Koordinasi soal Afghanistan

Pakistan dan China juga sepakat untuk mempertahankan koordinasi erat terkait perkembangan di Afghanistan dan memperkuat kerja sama dalam isu keamanan regional.

Pihak Pakistan menyambut suksesnya pembicaraan informal antara China, Afghanistan, dan Pakistan di Urumqi bulan lalu serta mengapresiasi peran China dalam menyediakan platform dialog guna memfasilitasi komunikasi antara Islamabad dan Kabul.

Kedua negara sepakat untuk terus menjaga komunikasi dan koordinasi terkait Afghanistan. Mereka juga menegaskan bahwa tidak boleh ada individu, kelompok, atau organisasi yang menggunakan wilayah mana pun untuk merusak keamanan atau mengancam kepentingan negara-negara di kawasan.