Kemlu China kembali menekankan dukungannya terhadap upaya deeskalasi dan penyelesaian politik dalam konflik Rusia-Ukraina

China kecam serangan terhadap warga sipil usai serangan drone di Rusia Kemlu China kembali menekankan dukungannya terhadap upaya deeskalasi dan penyelesaian politik dalam konflik Rusia-Ukraina

China pada Senin mengecam serangan yang menargetkan warga sipil setelah sebuah bus yang membawa penumpang sipil di wilayah Bryansk, Rusia, dilaporkan terkena serangan drone yang diduga dilakukan Ukraina. Beijing juga menyerukan perlindungan terhadap warga nonkombatan di tengah konflik yang masih berlangsung.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Guo Jiakun menyampaikan pernyataan tersebut dalam konferensi pers rutin di Beijing, menurut laporan media pemerintah China, Global Times.

"China menentang serangan yang menargetkan warga sipil dan infrastruktur sipil serta menyerukan kepada semua pihak untuk secara efektif melindungi warga sipil," kata Guo saat ditanya mengenai insiden tersebut.

Pernyataan itu disampaikan setelah otoritas Rusia menuduh Ukraina melakukan serangan drone terhadap sebuah bus sipil yang mengangkut tim sepak bola anak-anak asal Belarus di wilayah Bryansk, dekat perbatasan Ukraina.

Pejabat Rusia mengatakan satu orang dewasa tewas dan beberapa penumpang lainnya, termasuk anak-anak, mengalami luka-luka dalam serangan tersebut.

Moskow telah membuka penyelidikan atas insiden itu dan menyebutnya sebagai serangan teroris.

Ukraina membantah bertanggung jawab atas serangan tersebut dan menyatakan bahwa pasukannya tidak mengoperasikan drone di wilayah itu pada saat kejadian.

Klaim yang saling bertentangan tersebut belum dapat diverifikasi secara independen.

Namun, Kementerian Luar Negeri Belarus pada Kamis lalu memanggil Kuasa Usaha Ukraina Ivan Novitsky dan menyampaikan protes resmi terkait dugaan serangan drone tersebut.

Guo kembali menegaskan posisi China yang telah lama disampaikan mengenai konflik tersebut, yakni mendukung berbagai upaya untuk meredakan ketegangan dan mencapai penyelesaian politik atas krisis Ukraina.

Ia juga mendesak semua pihak untuk menghindari tindakan yang dapat semakin memperburuk konflik.

China mempertahankan posisi netral secara terbuka dalam perang Rusia-Ukraina, sambil berulang kali menyerukan perundingan damai dan penyelesaian konflik melalui jalur diplomatik.