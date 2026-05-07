Biaya bahan bakar maskapai AS melonjak 56 Persen, Spirit Airlines hentikan operasional Kenaikan tajam harga avtur menekan industri penerbangan Amerika Serikat, dengan total pengeluaran bahan bakar maskapai mencapai lebih dari USD5 miliar dalam sebulan.

Biaya bahan bakar maskapai penerbangan Amerika Serikat melonjak 56,4 persen pada Maret dibandingkan bulan sebelumnya, menurut data resmi yang dirilis Biro Statistik Transportasi (BTS) di bawah Departemen Transportasi AS.

Total pengeluaran bahan bakar maskapai berjadwal di AS mencapai USD5,06 miliar pada Maret, meningkat dari US$3,23 miliar pada Februari, kata BTS dalam laporan yang dirilis Rabu.

Angka tersebut juga naik 30,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar USD3,88 miliar pada Maret 2025.

Maskapai-maskapai AS menggunakan sekitar 1,615 miliar galon bahan bakar sepanjang Maret, naik 19,5 persen dibandingkan Februari yang tercatat 1,352 miliar galon. Secara tahunan, konsumsi bahan bakar juga meningkat tipis 0,4 persen dari 1,609 miliar galon pada Maret tahun lalu.

Rata-rata harga bahan bakar per galon naik menjadi USD3,13 pada Maret, atau meningkat 74 sen dibandingkan Februari yang berada di level USD2,39 per galon. Dibandingkan Maret 2025, harga tersebut naik 72 sen atau sekitar 29,9 persen dari USD2,41 per galon.

BTS menyebut data tersebut menggunakan harga saat ini dan belum disesuaikan secara musiman. Lembaga itu juga menambahkan bahwa biaya bahan bakar maskapai dapat dipengaruhi kontrak lindung nilai atau hedging yang digunakan perusahaan untuk mengurangi risiko kenaikan harga di masa depan.

Lonjakan biaya bahan bakar terjadi saat industri penerbangan AS menghadapi tekanan besar akibat kenaikan harga minyak.

Maskapai berbiaya rendah asal AS, Spirit Airlines, pada 2 Mei mengumumkan mulai menghentikan operasional secara bertahap dan membatalkan seluruh penerbangannya.

Perusahaan menyatakan kenaikan signifikan harga minyak dan tekanan bisnis lainnya telah memperburuk prospek keuangan perusahaan hingga membuat Spirit tidak lagi memiliki tambahan pendanaan.

CEO Spirit Airlines Dave Davis mengatakan perusahaan sebenarnya telah mencapai kesepakatan restrukturisasi dengan pemegang obligasi pada Maret yang memungkinkan maskapai tetap beroperasi. Namun, kenaikan harga bahan bakar yang mendadak dan berlangsung lama membuat perusahaan tidak memiliki pilihan selain menghentikan operasional.

Departemen Transportasi AS kemudian mengumumkan langkah koordinasi dengan maskapai lain untuk membantu penumpang dan karyawan Spirit Airlines yang terdampak penghentian operasi tersebut.