Menteri Israel tolak gencatan senjata, sebut Lebanon harus menjadi 'arena bermain' Israel

Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir menolak segala bentuk gencatan senjata di Lebanon dan mendesak pemerintah Israel menyampaikan sikap tersebut langsung kepada Presiden AS Donald Trump

Ben-Gvir tolak gencatan senjata, sebut Lebanon harus menjadi 'arena bermain' Israel Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir menolak segala bentuk gencatan senjata di Lebanon dan mendesak pemerintah Israel menyampaikan sikap tersebut langsung kepada Presiden AS Donald Trump

Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir pada Senin menyerukan penolakan terhadap segala bentuk gencatan senjata di Lebanon dan menyatakan bahwa negara Arab tersebut "harus menjadi arena bermain Israel", sementara pemimpin oposisi Avigdor Lieberman menyebut kesepakatan Amerika Serikat-Iran sebagai "bencana politik terbesar" sejak berdirinya Israel.

"Israel tidak bisa menyetujui gencatan senjata di Lebanon," kata Ben-Gvir dalam wawancara dengan penyiar publik Israel KAN.

Ia mendesak Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk menyampaikan penolakan Israel terhadap setiap gencatan senjata di Lebanon kepada Presiden AS Donald Trump.

"Trump adalah sahabat sejati dan kita harus memperlakukannya dengan sopan serta merangkulnya, tetapi kita perlu mengatakan kepadanya bahwa kita tidak bisa menyetujui gencatan senjata di Lebanon," ujar Ben-Gvir.

"Kitalah yang membuat keputusan, dan ada hasil yang baik bagi para prajurit kita," tambahnya.

Penolakan tersebut muncul di tengah meningkatnya perbedaan pendapat di kalangan politik dan keamanan Israel terkait nota kesepahaman antara AS dan Iran serta kemungkinan dampaknya terhadap upaya mengakhiri perang di Lebanon.

"Kesepakatan antara Iran dan AS adalah bencana politik terbesar sejak berdirinya negara ini," kata Lieberman, pemimpin partai Yisrael Beiteinu, melalui platform media sosial X.

"Kita harus bertindak sesuai kepentingan Israel dan bukan berdasarkan harga bahan bakar di bursa dunia," tambahnya, merujuk pada pandangan sejumlah pengamat bahwa salah satu alasan Trump mendorong berakhirnya perang Iran adalah stabilitas pasar energi.

Israel dan Lebanon dijadwalkan menggelar putaran kelima perundingan langsung di Washington pada Selasa.

Perundingan tersebut menyusul empat putaran pembicaraan sebelumnya yang dimulai pada April sebagai bagian dari upaya mengakhiri perang Israel di Lebanon.

Negosiasi yang dimediasi AS itu berlangsung di tengah meningkatnya kritik di Israel terhadap cara Washington menangani pembicaraan dengan Iran dan Hizbullah.

Situs berita Israel i24NEWS, mengutip sejumlah pejabat Israel, melaporkan bahwa Tel Aviv khawatir kesepakatan antara AS dan Iran dapat memperkuat Teheran serta sekutunya di kawasan.

Para pejabat tersebut mengklaim bahwa pemerintahan Trump dan tim perundingnya "salah memahami ideologi yang mendorong Teheran dan Hizbullah."

"Mereka mengatakan Trump tidak berbicara bahasa Syiah," mengacu pada apa yang mereka nilai sebagai kegagalan memahami karakter sistem Iran dan Hizbullah.

Pada Sabtu, i24NEWS mengutip pejabat senior Israel yang tidak disebutkan namanya mengatakan bahwa Perdana Menteri Benjamin Netanyahu telah menginstruksikan para menteri untuk menghindari serangan pribadi terhadap Trump.

Menurut data resmi Lebanon, serangan Israel di Lebanon telah menewaskan lebih dari 4.100 orang dan melukai lebih dari 12.000 lainnya sejak 2 Maret.

Israel juga masih menduduki sejumlah wilayah di Lebanon selatan, sebagian telah dikuasai selama beberapa dekade dan sebagian lainnya direbut dalam perang 2023–2024.