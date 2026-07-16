Sekitar 13.000 rumah tangga di Prancis masih mengalami pemadaman listrik setelah badai hebat yang melanda sejumlah wilayah semalam memicu banjir dan pohon tumbang

Badai dan banjir picu pemadaman listrik di sejumlah wilayah Prancis Sekitar 13.000 rumah tangga di Prancis masih mengalami pemadaman listrik setelah badai hebat yang melanda sejumlah wilayah semalam memicu banjir dan pohon tumbang

Sekitar 13.000 rumah tangga di Prancis masih mengalami pemadaman listrik pada Kamis setelah badai hebat melanda sejumlah wilayah di negara itu semalam. Gangguan tersebut terjadi setelah cuaca ekstrem memicu banjir dan pohon tumbang di beberapa daerah.

Mengutip operator distribusi listrik Enedis, penyiar Franceinfo melaporkan sekitar 13.000 rumah tangga masih belum mendapatkan pasokan listrik.

Di Departemen Sarthe, sekitar 6.000 pelanggan masih mengalami pemadaman listrik sehari setelah badai memicu banjir dan menumbangkan pepohonan, menurut laporan Ouest-France.

Layanan pemadam kebakaran setempat melakukan 162 operasi darurat sepanjang malam, terutama di wilayah selatan Sarthe dan sekitar Kota La Fleche.

Cuaca ekstrem picu gangguan di berbagai wilayah

Prancis dalam beberapa pekan terakhir menghadapi gelombang panas berulang.

Kondisi cuaca yang kering turut memicu kebakaran hutan berskala besar, sementara badai hebat juga menyebabkan gangguan luas pada jaringan listrik dan transportasi.