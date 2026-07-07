Australia siap perluas kerja sama industri pertahanan dengan Turkiye

Menteri Industri Pertahanan Australia Pat Conroy menilai pesatnya perkembangan industri pertahanan Turkiye membuka peluang baru bagi kedua negara untuk memperluas kerja sama sebagai sesama anggota NATO

Australia lihat peluang baru kerja sama industri pertahanan dengan Turkiye Menteri Industri Pertahanan Australia Pat Conroy menilai pesatnya perkembangan industri pertahanan Turkiye membuka peluang baru bagi kedua negara untuk memperluas kerja sama sebagai sesama anggota NATO

Australia melihat peluang baru untuk memperluas kerja sama industri pertahanan dengan Turkiye seiring pesatnya perkembangan sektor pertahanan negara tersebut.

Menteri Industri Pertahanan Australia Pat Conroy mengatakan peningkatan investasi pemerintah Turkiye membuka ruang kolaborasi yang lebih besar di antara kedua sekutu NATO.

"Saya melihat ada peluang besar untuk bekerja sama di industri pertahanan. Industri pertahanan Turkiye terus berkembang. Pemerintah Turkiye juga menginvestasikan dana yang besar di sektor ini, dan kami selalu terbuka untuk bekerja sama dengan sesama negara anggota NATO," kata Conroy kepada Anadolu di sela Forum Industri Pertahanan NATO yang digelar bersamaan dengan hari pertama KTT NATO di Ankara, Selasa.

Conroy memuji Turkiye sebagai tuan rumah KTT NATO dan Forum Industri Pertahanan NATO. Menurutnya, penyelenggaraan kedua agenda tersebut secara bersamaan berlangsung pada momen yang sangat penting bagi aliansi.

"Kami sangat terkesan dengan keramahan yang kami rasakan. Saya menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Turkiye karena menjadi tuan rumah acara penting ini. Menurut saya, menggelar Forum Industri Pertahanan bersamaan dengan KTT para pemimpin NATO merupakan langkah yang sangat tepat," ujarnya.

Ia menekankan peningkatan belanja pertahanan negara-negara NATO harus diikuti dengan penguatan kapasitas industri pertahanan.

"Salah satu isu utama yang sedang dihadapi NATO adalah bagaimana meningkatkan kapasitas industri pertahanan. Banyak negara meningkatkan anggaran pertahanannya, tetapi kapasitas industri juga harus ditingkatkan. Jika tidak, kita hanya akan mengeluarkan lebih banyak dana untuk membeli peralatan yang sama," katanya.

Mengenai hubungan bilateral, Conroy menilai hubungan Australia dan Turkiye saat ini berada pada tingkat terbaik sepanjang sejarah.

"Saya pikir hubungan antara Turkiye dan Australia berada pada titik tertinggi sepanjang masa," ujarnya.

Conroy juga mengatakan kunjungannya ke Anitkabir pada Senin untuk meletakkan karangan bunga di makam pendiri Republik Turkiye, Mustafa Kemal Ataturk, merupakan sebuah kehormatan besar.

"Pengalaman itu akan saya kenang sepanjang hidup," katanya.

Conroy menambahkan Australia mendukung keberhasilan pencalonan Turkiye sebagai tuan rumah COP31, Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang akan digelar pada November. Menurutnya, penyelenggaraan konferensi tersebut akan semakin mempererat hubungan kedua negara.

"Ikatan kami telah terjalin sejak 1915, dan persahabatan kami sangat kuat," katanya, merujuk pada sejarah prajurit Australia dan Turkiye dalam Pertempuran Canakkale (Gallipoli) pada Perang Dunia I.