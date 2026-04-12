Australia kecewa AS dan Iran gagal capai kesepakatan di Islamabad

Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong menyatakan kekecewaannya setelah Amerika Serikat dan Iran gagal mencapai kesepakatan dalam perundingan damai maraton yang dimediasi Pakistan, serta mendesak kedua pihak melanjutkan gencatan senjata dan kembali ke meja negosiasi.

Pertemuan di Islamabad yang dinilai sebagai kontak paling signifikan antara Washington dan Teheran sejak Revolusi Iran 1979 itu belum menghasilkan terobosan untuk mengakhiri perang antara AS dan Israel melawan Iran yang dimulai pada 28 Februari.

Dalam pernyataannya pada Minggu, Wong menyebut kegagalan mencapai kesepakatan sebagai hal yang “mengecewakan.”

“Prioritas saat ini haruslah melanjutkan gencatan senjata dan kembali ke perundingan. Kami ingin melihat penyelesaian cepat terhadap konflik ini,” ujarnya.

Ia juga memperingatkan bahwa eskalasi konflik akan meningkatkan dampak kemanusiaan dan memperburuk kondisi ekonomi global.

“Setiap eskalasi konflik akan menimbulkan korban kemanusiaan yang lebih besar serta berdampak lebih luas terhadap perekonomian global,” katanya.