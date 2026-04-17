Australia: AS tidak minta bantuan tambahan untuk operasi di Hormuz

PM Australia menegaskan tidak ada permintaan baru dari AS terkait operasi di Selat Hormuz

Perdana Menteri Australia Anthony Albanese menegaskan bahwa Amerika Serikat tidak mengajukan permintaan baru kepada Canberra untuk mendukung operasi Pentagon di sekitar Selat Hormuz.

“Tidak ada permintaan baru sama sekali. Bahkan Presiden (Donald) Trump sendiri mengatakan bahwa ia telah menangani situasi ini dan telah menyampaikan posisi tersebut dengan jelas. Tidak ada perubahan bagi Australia,” kata Albanese kepada wartawan di kilang minyak Geelong yang rusak akibat kebakaran, Jumat.

Pernyataan tersebut muncul setelah Trump mengkritik sekutu Amerika Serikat dan NATO terkait dukungan yang dinilai kurang dalam operasi yang berkaitan dengan Iran.

Sejak konflik antara Amerika Serikat dan Israel dengan Iran pecah pada 28 Februari, Teheran dilaporkan membatasi akses ke Selat Hormuz, jalur strategis yang dilalui sekitar 20 persen pasokan minyak dunia.

Amerika Serikat juga telah memberlakukan blokade laut terhadap pelabuhan Iran sejak Senin.

Sebelumnya, Menteri Pertahanan Australia Richard Marles menyatakan bahwa Canberra memiliki kepentingan besar untuk menjaga Selat Hormuz tetap terbuka, mengingat gangguan pelayaran dapat berdampak pada pasokan energi global.

Australia belum mengonfirmasi laporan mengenai pengerahan pasukan ke Timur Tengah, sementara pejabat menyatakan tidak akan mengomentari pergerakan pasukan khusus.