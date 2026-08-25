Sanksi baru menargetkan sektor penerbangan, pelayaran, emas, teknologi dan aset digital, serta memasukkan lebih dari 60 entitas, individu dan kapal ke daftar hitam

AS luncurkan Operasi Economic Outcast untuk putus jalur keuangan Iran Sanksi baru menargetkan sektor penerbangan, pelayaran, emas, teknologi dan aset digital, serta memasukkan lebih dari 60 entitas, individu dan kapal ke daftar hitam

Amerika Serikat (AS) pada Senin meluncurkan Operasi Economic Outcast, sebuah kampanye sanksi besar-besaran yang bertujuan mengisolasi Iran sepenuhnya dari sistem keuangan global, kata Menteri Keuangan AS Scott Bessent.

“Tujuan kami adalah memutus setiap jalur ekonomi yang menopang rezim tirani ini hingga Teheran berdiri sendirian,” kata Bessent kepada wartawan.

Bessent mengatakan AS “tidak lagi sekadar mengelola ancaman Iran,” tetapi berupaya “mengakhirinya.” Menurut dia, kekuatan ekonomi AS memungkinkan Washington melancarkan ofensif keuangan tersebut bersamaan dengan operasi militer.

Atas arahan Presiden AS Donald Trump, sanksi yang disebut “belum pernah terjadi sebelumnya” itu menargetkan sejumlah sektor yang dianggap sebagai jalur ekonomi paling vital Iran, termasuk penerbangan, pelayaran, emas, teknologi dan aset digital.

Bessent mengatakan Departemen Keuangan AS juga memasukkan lebih dari 60 entitas, individu dan kapal di berbagai negara ke dalam daftar hitam, sehingga secara signifikan memperluas risiko sanksi sekunder bagi pihak internasional yang terus berbisnis dengan Teheran.

Dia menggambarkan kebijakan tersebut sebagai upaya untuk “mencekik ekonomi rezim ini.”

Subjudul: “Tidak ada yang berada di luar jangkauan sanksi AS”

Bessent memperingatkan pihak-pihak yang terlibat dalam “ekosistem yang mengubah minyak Iran menjadi uang” bahwa mereka akan menjadi sasaran sanksi dan “tidak dapat menyalahkan siapa pun selain diri mereka sendiri.”

Dia menegaskan bahwa “tidak ada yang berada di luar jangkauan” langkah-langkah baru tersebut.

Bessent juga menyerukan mitra-mitra AS untuk mengambil tindakan, dengan mengatakan bahwa beroperasi di “wilayah abu-abu” dalam konflik tersebut tidak lagi dapat diterima.

Menurut dia, tim gabungan dari Departemen Keuangan, Departemen Luar Negeri dan militer AS tengah bertemu dengan para pejabat di berbagai negara untuk menyampaikan pesan bahwa setiap negara memiliki “tenggat waktu yang telah ditentukan” guna menghentikan aktivitas Iran yang telah diidentifikasi atau menghadapi tindakan sepihak AS.

Terkait China, Bessent mengatakan “cara terbaik untuk berinteraksi dengan negara-negara adalah melalui diplomasi secara tertutup,” seraya menambahkan bahwa Washington saat ini sedang menyelaraskan ekspektasi dengan Beijing.

Bessent juga menyebut keputusan Uni Emirat Arab (UEA) baru-baru ini untuk menghentikan seluruh transaksi perdagangan dan keuangan dengan Iran sebagai dampak dari tekanan AS.

Dia mengatakan pejabat Departemen Keuangan AS telah memetakan “setiap titik, setiap fasilitator dan setiap jaringan” yang digunakan Teheran untuk menyelundupkan minyak dan menghindari sanksi.

Menurut Bessent, AS menerapkan pendekatan “tanpa kebocoran” dengan tidak memberikan ruang bagi Iran untuk membangun kembali kemampuannya, sementara lembaga-lembaga AS terus memperketat tekanan terhadap seluruh sumber pendapatan Teheran.

Bessent memperingatkan bahwa setiap entitas yang memfasilitasi pencucian uang bagi Teheran akan dikeluarkan secara permanen dari sistem dolar AS.

“Saya memperkirakan Anda akan melihat pengumuman besar mengenai sebuah lembaga keuangan yang dikenai sanksi pada akhir pekan ini,” katanya tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut.

Trump juga dilaporkan melakukan panggilan telepon secara pribadi kepada para pemimpin dunia dengan permintaan khusus agar mereka menghentikan hubungan dengan pemerintah Iran.

“Kami sudah melihat hasilnya,” kata Bessent.

“Mereka yang berdiri bersama Amerika Serikat akan memperoleh manfaat dari kemitraan kami,” tambahnya, seraya memperingatkan bahwa pihak yang tidak melakukannya akan ikut mengalami isolasi bersama “rezim yang sedang melemah.”

Bessent menggambarkan ofensif tersebut sebagai “D-Day ekonomi.” Langkah itu menyusul klaim pemerintahan Trump bahwa infrastruktur militer dan nuklir Iran telah dilumpuhkan.

Trump baru-baru ini mengklaim Iran menghadapi inflasi sebesar 350 persen dan tidak lagi mampu membayar aparat keamanannya.