AS dan Korea Selatan sepakat mempertahankan komunikasi serta kerja sama erat untuk menangani isu nuklir Korea Utara dan mendorong perdamaian di Semenanjung Korea

AS dan Korea Selatan sepakat perkuat kerja sama tangani isu nuklir Korea Utara AS dan Korea Selatan sepakat mempertahankan komunikasi serta kerja sama erat untuk menangani isu nuklir Korea Utara dan mendorong perdamaian di Semenanjung Korea

Amerika Serikat (AS) dan Korea Selatan sepakat untuk mempertahankan komunikasi dan kerja sama erat dalam menangani isu nuklir Korea Utara serta mendorong perdamaian di Semenanjung Korea, menurut laporan media setempat pada Selasa.

Kesepakatan itu dicapai dalam percakapan telepon pada Senin antara Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio dan Menteri Luar Negeri Korea Selatan Cho Hyun, lapor kantor berita Yonhap mengutip Kementerian Luar Negeri Korea Selatan.

Pernyataan kementerian tersebut tidak menyebutkan apakah kedua menlu kembali menegaskan komitmen terhadap denuklirisasi Korea Utara, meskipun keduanya menekankan pentingnya kerja sama dalam menangani program nuklir Pyongyang.

“Menteri dan Menlu AS sepakat untuk melanjutkan komunikasi dan kerja sama erat antara Korea Selatan dan AS demi perdamaian di Semenanjung Korea dan penyelesaian isu nuklir Korea Utara, sembari mempertahankan postur pertahanan gabungan yang kokoh,” kata kementerian tersebut.

Juru bicara Departemen Luar Negeri AS Tommy Pigott dalam pernyataan terpisah mengatakan Rubio menekankan perlunya kedua negara “tetap berkoordinasi erat mengenai berbagai isu yang merupakan bagian penting dari aliansi.”

Pigott juga tidak menyebut isu denuklirisasi Korea Utara.

Dalam percakapan tersebut, Cho mengatakan pemerintah Korea Selatan akan berupaya agar pesan terbaru Presiden AS Donald Trump kepada Korea Utara dapat mengarah pada dimulainya kembali dialog antara Washington dan Pyongyang serta mendorong perdamaian di Semenanjung Korea.

Cho tampaknya merujuk pada pernyataan Trump pekan lalu bahwa dirinya berharap dapat bertemu dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un pada akhir tahun ini.

The Wall Street Journal melaporkan Trump sedang mengupayakan pertemuan dengan Kim yang kemungkinan dapat berlangsung dalam kunjungannya berikutnya ke Asia, kemungkinan saat menghadiri KTT Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) di Shenzhen, China, pada November.

Rubio dan Cho juga sepakat bekerja sama untuk meningkatkan hubungan bilateral dengan mencapai hasil yang “saling menguntungkan” dalam sejumlah isu yang masih tertunda, termasuk tarif, perjanjian investasi dan kerja sama keamanan.

Rubio juga menjelaskan upaya Washington untuk memulihkan perdamaian dan stabilitas di Timur Tengah.