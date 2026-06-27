Iran sebut serangan AS di tengah negosiasi tunjukkan tak ada komitmen diplomasi

Anggota senior parlemen Iran menilai serangan Amerika Serikat saat negosiasi berlangsung akan berujung pada kemunduran dan penyesalan bagi Washington

Anggota parlemen Iran tuduh AS langgar prinsip perundingan lewat serangan terbaru Anggota senior parlemen Iran menilai serangan Amerika Serikat saat negosiasi berlangsung akan berujung pada kemunduran dan penyesalan bagi Washington

Seorang anggota senior parlemen Iran pada Sabtu menyatakan serangan Amerika Serikat terhadap Iran di tengah berlangsungnya perundingan menunjukkan Washington tidak memiliki komitmen terhadap diplomasi maupun kesepahaman gencatan senjata.

Ketua Komisi Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri Parlemen Iran Ibrahim Azizi mengatakan Amerika Serikat "sekali lagi menyerang Iran di tengah proses negosiasi."

"Presiden Amerika Serikat yang gagal telah menunjukkan bahwa ia tidak memiliki komitmen terhadap prinsip-prinsip perundingan maupun gencatan senjata," kata Azizi.

Ia menilai "pelanggaran sembrono" terhadap gencatan senjata tersebut, seperti sebelumnya, akan "berujung pada kemunduran dan penyesalan" bagi Amerika Serikat.

"Strategi saling menyalahkan tidak lagi berhasil," tambahnya.

Pernyataan Azizi disampaikan beberapa jam setelah Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) menyatakan angkatan lautnya telah menyerang posisi militer Amerika Serikat di berbagai wilayah kawasan sebagai balasan atas serangan Amerika terhadap wilayah selatan Iran.

Sebelumnya pada Jumat malam, Komando Pusat Amerika Serikat (CENTCOM) menyatakan pasukan AS telah menyerang lokasi rudal, pesawat nirawak, dan radar milik Iran setelah menuduh Teheran berada di balik serangan terhadap sebuah kapal dagang yang melintasi Selat Hormuz.