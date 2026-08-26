Anggota DPR AS Gregory Meeks mendesak Presiden Donald Trump meminta Perdana Menteri Benjamin Netanyahu segera menghentikan rencana pembangunan lebih dari 1.200 unit permukiman di kawasan E1, Tepi Barat yang diduduki

Anggota DPR AS desak Trump hentikan rencana permukiman Israel di Tepi Barat Anggota DPR AS Gregory Meeks mendesak Presiden Donald Trump meminta Perdana Menteri Benjamin Netanyahu segera menghentikan rencana pembangunan lebih dari 1.200 unit permukiman di kawasan E1, Tepi Barat yang diduduki

Anggota DPR Amerika Serikat Gregory Meeks mendesak Presiden Donald Trump untuk turun tangan menghentikan rencana pemerintah Israel membangun lebih dari 1.200 unit permukiman di kawasan E1, Tepi Barat yang diduduki, yang dinilainya dapat semakin mengancam terwujudnya solusi dua negara.

Meeks, anggota senior Partai Demokrat di Komite Urusan Luar Negeri DPR AS, pada Selasa mengatakan dirinya "sangat prihatin" atas keputusan pemerintahan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu membuka tender pembangunan lebih dari 1.200 unit hunian dalam rencana permukiman E1.

"Hukum internasional dengan jelas menyatakan bahwa permukiman Israel di Tepi Barat adalah ilegal," kata Meeks dalam sebuah pernyataan.

"Selama beberapa dekade, pemerintahan AS dari kedua partai telah mengakui konsekuensi yang sangat berbahaya dari pembangunan di kawasan ini karena akan semakin memecah Tepi Barat, memisahkan Yerusalem Timur dari pusat-pusat populasi Palestina, dan secara serius melemahkan kelayakan sebuah negara Palestina di masa depan," ujarnya.

Meeks mengatakan rakyat Palestina berhak memiliki negara sendiri yang layak, sementara warga Israel berhak mendapatkan keamanan yang berkelanjutan dan masa depan yang terbebas dari konflik tanpa akhir.

Ia memperingatkan bahwa perluasan permukiman dapat membuat solusi dua negara melalui perundingan menjadi "semakin mustahil" untuk diwujudkan.

Menurut dia, langkah tersebut juga berisiko semakin mengisolasi Israel di tingkat internasional dan melemahkan dukungan terhadap negara itu di Amerika Serikat.

Meeks kemudian meminta Trump menegaskan kepada Netanyahu bahwa Washington tidak akan menerima kelanjutan rencana pembangunan permukiman E1.

"Presiden Trump harus menegaskan kepada Perdana Menteri Netanyahu bahwa Amerika Serikat tidak akan tinggal diam ketika E1 dilanjutkan dan harus menuntut agar rencana tersebut segera dihentikan serta tidak ada langkah lebih lanjut menuju pembangunan," kata Meeks.