Amnesty International kecam perintah pengusiran massal Israel di Lebanon

Amnesty International menyatakan pemindahan paksa warga sipil dan larangan kembali ke Lebanon selatan oleh Israel dapat dikategorikan sebagai kejahatan perang

Amnesty: Pengusiran massal warga Lebanon oleh Israel merupakan 'kejahatan perang' Amnesty International menyatakan pemindahan paksa warga sipil dan larangan kembali ke Lebanon selatan oleh Israel dapat dikategorikan sebagai kejahatan perang

Organisasi hak asasi manusia Amnesty International pada Rabu memperingatkan bahwa perintah pengusiran massal yang dikeluarkan militer Israel di Lebanon merupakan kejahatan perang menurut hukum internasional.

"Dalam sejumlah wilayah di Lebanon selatan, pemindahan paksa warga sipil oleh militer Israel dan pelarangan mereka untuk kembali dapat dikategorikan sebagai pemindahan ilegal yang merupakan kejahatan perang," kata Amnesty International dalam pernyataan yang memuat temuan investigasinya mengenai perintah militer Israel.

Organisasi itu menyebut militer Israel telah secara "drastis" memperluas penggunaan perintah tersebut sehingga menyebabkan ratusan ribu orang mengungsi di berbagai wilayah Lebanon.

Tel Aviv juga memperluas instruksi "jangan kembali" dengan melarang tanpa batas waktu warga Lebanon selatan kembali ke desa-desa yang berada di dalam zona penyangga yang ditetapkan secara sepihak oleh Israel, yang mencakup sekitar 6 persen wilayah Lebanon.

"Alih-alih mencabut masyarakat dari tanah mereka secara paksa dan menetapkan wilayah luas Lebanon sebagai zona terlarang bagi warga sipil, pasukan Israel harus segera menarik diri dari wilayah Lebanon," kata Wakil Direktur Regional Amnesty International untuk Timur Tengah dan Afrika Utara, Kristine Beckerle.

Menurut Amnesty, militer Israel menetapkan sekitar 4,6 persen wilayah Lebanon sebagai zona terlarang pada 28 November 2024, sehari setelah gencatan senjata sebelumnya mulai berlaku.

Organisasi tersebut menambahkan bahwa pada 2026, hanya tiga hari setelah pengumuman gencatan senjata pada 17 April, area terbatas itu diperluas menjadi sekitar 6 persen wilayah Lebanon dan ditetapkan sebagai zona "Forward Defence", dengan penduduk dilarang kembali ke sejumlah desa yang sebelumnya dihuni puluhan ribu warga sipil.

Pejabat Lebanon menyebut ofensif Israel yang berlangsung sejak 2 Maret telah menewaskan lebih dari 3.820 orang, melukai lebih dari 11.850 lainnya, serta memaksa lebih dari satu juta orang mengungsi.

Israel masih menduduki sejumlah wilayah di Lebanon selatan, sebagian selama beberapa dekade dan sebagian lainnya sejak perang sebelumnya pada 2023-2024. Dalam ofensif terbaru, pasukan Israel dilaporkan telah bergerak lebih dari 10 kilometer ke dalam wilayah Lebanon.