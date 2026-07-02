Gunung Etna di Italia kembali semburkan abu dan lava

Aktivitas Gunung Etna meningkat, Italia keluarkan peringatan penerbangan Otoritas mengeluarkan peringatan penerbangan berkode oranye akibat aktivitas vulkanik

Gunung Etna di Pulau Sisilia, Italia, kembali memuntahkan abu vulkanik dan lava, sementara aktivitas vulkanik di kawah puncaknya masih terus berlangsung, menurut sumber-sumber setempat.

Aktivitas tersebut berlanjut setelah munculnya rekahan di kawah "Voragine" yang berada di puncak gunung pada ketinggian sekitar 3.000 meter sejak 26 Juni.

Rekahan di kawah itu terus memuntahkan abu vulkanik dalam berbagai intensitas disertai aliran lava yang juga dapat terlihat dari lereng timur Gunung Etna.

Institut Nasional Geofisika dan Vulkanologi Italia (INGV) cabang Catania mengeluarkan peringatan penerbangan berkode oranye akibat peningkatan aktivitas vulkanik di kawah Voragine.

Meski demikian, operasional penerbangan di Bandara Catania Fontanarossa yang berada di dekat Gunung Etna dilaporkan tidak terdampak oleh aktivitas abu dan lava tersebut.

Gunung Etna merupakan gunung berapi aktif tertinggi di daratan Eropa dengan ketinggian sekitar 3.300 meter.