Afghanistan kirim 530 ton bantuan kemanusiaan ke Gaza

Afghanistan mengirim 530 ton bantuan kemanusiaan untuk membantu puluhan ribu keluarga di Gaza

Afghanistan mengirimkan ratusan ton bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza melalui perbatasan Rafah sebagai bentuk dukungan terhadap warga Palestina yang terdampak konflik berkepanjangan, menurut Kementerian Informasi di Kabul, Rabu.

Sebanyak 530 ton bantuan penting tersebut disiapkan dan dibeli oleh delegasi pemerintah Afghanistan di Mesir, lalu didistribusikan kepada sekitar 22.000 keluarga, berdasarkan pernyataan kementerian.

Bantuan itu mencakup bahan pangan, pakaian, serta berbagai kebutuhan pokok lainnya dengan nilai total diperkirakan mencapai sekitar 500.000 dolar AS.

Pemerintah Kabul juga menegaskan kembali sikap “tegas” mereka terhadap isu Palestina, dengan menekankan bahwa penyelesaiannya harus dilakukan “sesuai dengan fakta sejarah yang ada dan hak-hak sah rakyat Palestina.”

Menurut otoritas kesehatan Palestina, sedikitnya 72.336 orang, sebagian besar perempuan dan anak-anak, telah tewas dan 172.213 lainnya terluka akibat agresi Israel sejak 8 Oktober 2023.

Meski gencatan senjata telah berlaku sejak Oktober lalu, kantor media pemerintah Gaza menyebut pasukan Israel terus melanggar kesepakatan melalui penembakan, serangan, dan operasi militer.

Sejak gencatan senjata diberlakukan, sedikitnya 757 orang dilaporkan tewas dan 2.111 lainnya mengalami luka-luka.

Pelanggaran tersebut terus berlangsung bahkan setelah Amerika Serikat mengumumkan pada pertengahan Januari dimulainya fase kedua perjanjian, di tengah seruan agar Israel mematuhi gencatan senjata dan mengizinkan masuknya bantuan kemanusiaan yang telah disepakati, termasuk makanan, obat-obatan, dan bahan tempat tinggal.