Sebanyak 17 negara menyambut baik nota kesepahaman antara Amerika Serikat dan Iran serta mendesak pembukaan kembali Selat Hormuz guna mendukung stabilitas kawasan dan pemulihan ekonomi global

17 negara sambut kesepakatan AS-Iran dan desak pembukaan Selat Hormuz Sebanyak 17 negara menyambut baik nota kesepahaman antara Amerika Serikat dan Iran serta mendesak pembukaan kembali Selat Hormuz guna mendukung stabilitas kawasan dan pemulihan ekonomi global

Sebanyak 17 negara menyambut baik nota kesepahaman yang dicapai antara Amerika Serikat dan Iran serta mendesak pembukaan kembali Selat Hormuz, seraya menilai kesepakatan tersebut sebagai peluang penting untuk memulihkan stabilitas kawasan dan mendukung perekonomian global.

Dalam pernyataan bersama yang dikeluarkan Inggris, Prancis, Jerman, dan Italia, yang kemudian didukung oleh 13 negara lainnya, para pemimpin negara tersebut menyebut kesepakatan itu sebagai terobosan diplomatik yang patut diapresiasi.

Mereka menyampaikan ucapan selamat kepada Amerika Serikat, Iran, serta negara-negara mediator, termasuk Pakistan dan Qatar, atas tercapainya kesepakatan tersebut.

"Ini adalah momentum untuk memulihkan stabilitas kawasan dan menstabilkan perekonomian global," demikian isi pernyataan bersama itu.

Para pemimpin negara tersebut menekankan bahwa negosiasi rinci harus segera diselesaikan dan kesepakatan harus diterapkan secara cepat dan menyeluruh. Mereka juga menyatakan kesiapan untuk mendukung proses tersebut.

Selain itu, mereka menyerukan pembukaan kembali Selat Hormuz sesegera mungkin serta pemulihan kebebasan navigasi yang tanpa syarat dan tanpa pembatasan.

Negara-negara lain yang turut menandatangani pernyataan tersebut adalah Jepang, Kanada, Australia, Belgia, Bulgaria, Administrasi Siprus Yunani, Republik Dominika, Estonia, Finlandia, Yunani, Latvia, Polandia, dan Portugal.

Para pemimpin juga menyatakan komitmen untuk berkontribusi dalam upaya tersebut, termasuk melalui misi yang bersifat defensif dan independen guna memberikan jaminan keamanan bagi pelayaran komersial serta melaksanakan operasi pembersihan ranjau sesuai dengan ketentuan konstitusi masing-masing negara.

Pernyataan itu kembali menegaskan bahwa Iran tidak boleh memiliki senjata nuklir dan menyatakan kesiapan untuk bekerja sama dengan Amerika Serikat, Iran, serta Badan Energi Atom Internasional (IAEA) guna mencapai tujuan tersebut.

Mereka juga menyatakan kesiapan untuk mencabut sanksi yang relevan sebagai respons atas langkah-langkah yang jelas dan dapat diverifikasi yang diambil Iran terkait program nuklirnya.

Para pemimpin berjanji untuk bekerja sama erat dengan Amerika Serikat, Iran, dan para mitra regional guna menjaga momentum diplomasi dan mencapai penyelesaian jangka panjang.

Pernyataan tersebut juga menegaskan kembali dukungan terhadap stabilitas, kedaulatan, dan integritas wilayah Lebanon serta menyoroti pentingnya menjaga gencatan senjata yang kuat.

Ketegangan kawasan meningkat sejak akhir Februari setelah Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan udara ke Iran yang menewaskan lebih dari 3.000 orang. Teheran kemudian membalas dengan serangan terhadap sejumlah negara Teluk dan Israel serta membatasi lalu lintas pelayaran di Selat Hormuz.

Washington dan Teheran mencapai gencatan senjata sementara pada 8 April melalui mediasi Pakistan sebelum mengumumkan kerangka kesepakatan untuk mengakhiri konflik. Kesepakatan tersebut dijadwalkan ditandatangani secara resmi di Swiss pada 19 Juli mendatang.