Maersk sebut perang Iran picu lonjakan biaya operasional hingga USD500 juta per bulan

Perusahaan pelayaran raksasa Denmark, Maersk, mengatakan pada hari Kamis bahwa guncangan harga minyak yang dipicu oleh perang Iran secara tajam meningkatkan biaya operasional, dan perusahaan memperkirakan akan membebankan beban tambahan tersebut kepada pelanggan.

CEO Maersk, Vincent Clerc, mengatakan kepada Bloomberg Television bahwa konflik tersebut telah menambah biaya sekitar USD500 juta per bulan, terutama dari kenaikan harga bahan bakar dan biaya asuransi kapal.

“Sejauh ini kami mampu mempertahankan proyeksi pendapatan kami karena pengalaman kami menunjukkan bahwa kami dapat membebankan biaya tersebut kepada pelanggan kami,” kata Clerc, menambahkan bahwa perusahaan memperkirakan akan terus melakukannya di kuartal mendatang.

Maersk, perusahaan pelayaran peti kemas terbesar kedua di dunia, mengatakan konflik Iran memiliki “dampak terbatas” pada hasil kuartal pertama karena serangan AS-Israel dimulai pada 28 Februari.

Perusahaan yang berbasis di Kopenhagen ini melaporkan pendapatan sebelum bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi (EBITDA) sebesar USD1,75 miliar pada kuartal pertama, di atas ekspektasi pasar sebesar USD1,66 miliar.

Perusahaan mempertahankan kondisi keuangan tahun 2026 dan mempertahankan perkiraan pertumbuhan pasar kontainer global sebesar 2%-4%.

Maersk mengatakan permintaan tetap tinggi pada kuartal kedua, meskipun Clerc mencatat perusahaan perlu mengurangi biaya jika permintaan melemah.

Tarif pengiriman telah meningkat sejak pecahnya perang Iran, meskipun kenaikannya lebih terbatas daripada selama gangguan rantai pasokan sebelumnya seperti pandemi COVID-19.

Harga bahan bakar bunker yang lebih tinggi dan premi asuransi juga telah mengimbangi sebagian manfaat dari peningkatan tarif pengiriman untuk perusahaan pelayaran, yang merupakan salah satu konsumen bahan bakar terbesar di dunia.

“Dari sisi pasokan, pertumbuhan tetap tinggi pada Q1 2026, didorong oleh perluasan armada yang berkelanjutan, sementara kapasitas yang tidak aktif tetap rendah,” kata Maersk.

Perusahaan memperingatkan bahwa prospek permintaan kontainer global pada tahun 2026 tetap “sangat tidak pasti,” dengan menyebutkan harga energi yang lebih tinggi dan kendala perdagangan di wilayah Teluk Atas sebagai risiko penurunan.

Menurut Maersk, Teluk Persia bagian atas menyumbang sekitar 6% dari perdagangan kontainer global pada tahun 2025.

Prospek perusahaan juga mencakup skenario di mana Selat Hormuz dan Laut Merah dibuka kembali untuk pelayaran komersial pada tahun 2026.

Awal pekan ini, Maersk mengatakan salah satu kapalnya, Alliance Fairfax yang berbendera AS, melintasi Selat Hormuz dengan bantuan militer AS.

Perusahaan tersebut memiliki tujuh kapal milik sendiri atau yang disewa yang terjebak di Teluk Persia ketika perang dimulai.

Clerc mengatakan kapal-kapal Maersk yang tersisa di Teluk mungkin akan tetap berada di sana sampai kondisi membaik, menekankan bahwa perusahaan tidak dapat mengambil risiko keselamatan awak kapal atau kargo pelanggan.

“Mereka akan tetap di sana selama situasinya tidak aman,” katanya, menambahkan bahwa “sebagian besar selat tersebut saat ini dipenuhi ranjau.”