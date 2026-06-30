Kereta Van Golu Ekspresi menjadi salah satu daya tarik wisata karena menyuguhkan pemandangan alam yang memukau sepanjang rute Ankara-Tatvan

Van Golu Ekspresi ajak penumpang menikmati pesona alam Turkiye Kereta Van Golu Ekspresi menjadi salah satu daya tarik wisata karena menyuguhkan pemandangan alam yang memukau sepanjang rute Ankara-Tatvan

Van Golu Ekspresi yang melayani rute Ankara-Tatvan menawarkan pengalaman perjalanan dengan panorama alam yang memukau sepanjang lintasan sejauh 1.267 kilometer, sekaligus menjadi salah satu jalur kereta api terpanjang di Turkiye.

Kereta tersebut berangkat dari Ankara menuju Tatvan di Provinsi Bitlis melalui Kirikkale, Kayseri, Sivas, Malatya, Elazig, Bingol, dan Mus.

Di sepanjang rute di kawasan Anatolia Timur, Van Golu Ekspresi melintasi lereng pegunungan, jembatan di atas Waduk Bendungan Asagi Kalekoy di Sungai Murat dan Waduk Bendungan Keban di Sungai Efrat, serta sejumlah terowongan yang menghadirkan pengalaman perjalanan berbeda bagi para penumpang.

Pemandangan sepanjang jalur Elazig-Bingol yang dipenuhi lahan pertanian, hamparan padang hijau, terowongan, dan sungai juga menjadi daya tarik bagi para fotografer dan berhasil diabadikan menggunakan drone.

Salah seorang penumpang berusia 80 tahun, Sabahattin Korkut, mengatakan perjalanannya dengan Van Golu Ekspresi dimulai dari Ankara dan memberikan pengalaman yang sangat menyenangkan.

"Alamnya luar biasa. Saya merekomendasikan perjalanan ini kepada semua orang. Pemandangannya sangat indah. Terakhir kali saya ke sini sekitar 10 tahun lalu," ujarnya.

Penumpang lainnya, Omer Kilinc, mengatakan ia menaiki kereta dari Ankara untuk menghadiri pernikahan putri angkatnya di Van.

Ia mengaku perjalanan berlangsung lancar tanpa kendala dan memuji layanan transportasi yang disediakan oleh Perkeretaapian Negara Turkiye.

Sementara itu, fotografer asal Bingol, Bilal Kala, mengatakan wilayah tersebut memiliki keindahan yang berbeda di setiap musim. Ia sengaja mendatangi kawasan Jembatan Waduk Asagi Kalekoy untuk mengabadikan momen saat Van Golu Ekspresi melintas.

"Saat Van Golu Ekspresi melintasi jembatan, kami mendapatkan pemandangan yang benar-benar luar biasa. Kereta yang melintas di atas jembatan menciptakan panorama yang sangat indah," katanya.

Peternak setempat Mehmet Can Birgonul juga menyebut kawasan sekitar Waduk Asagi Kalekoy sebagai lokasi dengan pemandangan terbaik di Bingol.

"Bahkan banyak warga Bingol yang belum mengetahui tempat ini. Setelah bendungan dibangun, pemandangannya menjadi semakin indah," ujarnya.