Konten khusus Pakta Pertahanan Bersama Mekkah ditampilkan melalui layar digital dan pertunjukan visual di sejumlah ikon Ankara dan Istanbul

Turkiye gaungkan pesan Pakta Pertahanan Bersama Mekkah di Ankara dan Istanbul Konten khusus Pakta Pertahanan Bersama Mekkah ditampilkan melalui layar digital dan pertunjukan visual di sejumlah ikon Ankara dan Istanbul

Direktorat Komunikasi Kepresidenan Turkiye menggelar kampanye komunikasi di sejumlah lokasi ikonik Ankara dan Istanbul untuk menyampaikan pesan persatuan, solidaritas, dan kerja sama yang diusung Perjanjian Pertahanan Bersama Mekkah kepada masyarakat luas.

Konten visual yang disiapkan dalam kampanye Perjanjian Pertahanan Bersama Mekkah ditampilkan di sejumlah lokasi dengan tingkat visibilitas tinggi di Ankara dan Istanbul.

Di Ankara, konten khusus mengenai Perjanjian Pertahanan Bersama Mekkah ditayangkan melalui media digital di gedung Direktorat Komunikasi Kepresidenan, layar digital gedung Türk Telekom, serta layar digital Atakule, salah satu bangunan ikonik di ibu kota.

Sementara itu, di Istanbul, materi kampanye ditampilkan pada layar digital Pusat Kebudayaan Atatürk. Jembatan Martir 15 Juli, salah satu ikon Istanbul, juga diterangi dengan warna-warna bendera negara-negara yang tercakup dalam Perjanjian Pertahanan Bersama Mekkah.

Konten yang secara khusus disiapkan untuk perjanjian tersebut juga ditampilkan di Menara Galata.

Melalui kampanye yang dijalankan Direktorat Komunikasi Kepresidenan Turkiye itu, media komunikasi digital dipadukan dengan pencahayaan khusus dan pertunjukan visual untuk menyampaikan pesan masa depan bersama dan solidaritas yang diusung Perjanjian Pertahanan Bersama Mekkah kepada masyarakat luas.