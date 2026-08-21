TEKNOFEST Blue Homeland resmi dibuka di Kocaeli dengan menampilkan 37 aset dan platform Angkatan Laut Turkiye sebagai bagian dari pameran teknologi maritim dan pertahanan

TEKNOFEST Blue Homeland tampilkan kekuatan maritim dan teknologi pertahanan Turkiye TEKNOFEST Blue Homeland resmi dibuka di Kocaeli dengan menampilkan 37 aset dan platform Angkatan Laut Turkiye sebagai bagian dari pameran teknologi maritim dan pertahanan

Turkiye menggelar ajang teknologi maritim dan pertahanan TEKNOFEST Blue Homeland di Kocaeli sejak Kamis dengan menampilkan 37 aset dan platform Angkatan Laut Turkiye, termasuk TCG Anadolu yang merupakan kapal perang terbesar negara tersebut.

Digelar sebagai bagian dari TEKNOFEST 2026, acara tersebut berlangsung di Komando Galangan Kapal Angkatan Laut Golcuk di Provinsi Kocaeli, wilayah barat laut Turkiye.

TEKNOFEST Blue Homeland diselenggarakan di bawah kepemimpinan Kementerian Pertahanan Nasional Turkiye dan Turkish Technology Team Foundation atau T3 Foundation.

Acara yang berfokus pada teknologi maritim tersebut akan berlangsung hingga 23 Agustus dan terbuka bagi para penggemar teknologi serta industri pertahanan, dengan Anadolu bertindak sebagai mitra komunikasi global.

Berbagai produk dan teknologi ditampilkan dalam acara tersebut, termasuk platform Angkatan Laut Turkiye, sistem nirawak, pesawat, sistem pertahanan udara, dan teknologi rudal.

Sebanyak 37 aset dan platform angkatan laut dipamerkan, termasuk TCG Anadolu, kapal perang terbesar Turkiye, serta TCG Barbaros, TCG Salihreis, TCG Turgutreis, TCG Kemalreis, TCG Derya, TCG Tufan, dan TCG Istanbul.

Sejumlah platform kapal selam juga turut ditampilkan bersama kapal pesiar kepresidenan bersejarah TCG Savarona dan kapal museum Yavuz.

Rangkaian kegiatan TEKNOFEST Blue Homeland mencakup kompetisi teknologi, perlombaan olahraga, lokakarya, pameran, serta demonstrasi angkatan laut dan udara.

Pengunjung juga dapat menyaksikan demonstrasi khusus dari unit Komando Serangan Bawah Air dan Komando Pertahanan Bawah Air Turkiye, yang masing-masing dikenal dengan singkatan SAT dan SAS dalam bahasa Turki.

Selain itu, acara tersebut menampilkan kendaraan bawah air nirawak serta kompetisi renang sprint.