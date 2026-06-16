Anadolu terus perkuat posisi Istanbul Photo Awards di panggung global

CEO Anadolu Serdar Karagoz mengatakan Istanbul Photo Awards selama 12 tahun terakhir telah menjadi ajang yang mempertemukan seni, estetika, dan jurnalisme foto melalui karya-karya terbaik dari seluruh dunia

Istanbul Photo Awards jadi ruang pertemuan seni dan jurnalisme foto dunia CEO Anadolu Serdar Karagoz mengatakan Istanbul Photo Awards selama 12 tahun terakhir telah menjadi ajang yang mempertemukan seni, estetika, dan jurnalisme foto melalui karya-karya terbaik dari seluruh dunia

Ajang fotografi internasional Istanbul Photo Awards selama 12 tahun terakhir menjadi ruang pertemuan antara seni, estetika, dan jurnalisme foto dengan menghadirkan karya-karya terbaik dari fotografer dunia, kata Ketua Dewan Direksi dan Direktur Jenderal Anadolu Serdar Karagoz.

Karagoz menyampaikan hal tersebut saat membuka pameran Istanbul Photo Awards yang digelar di Aula Pameran AAtölye, Ankara, Selasa (16/6).

Acara tersebut juga dihadiri Kepala Komunikasi Kepresidenan Turkiye Burhanettin Duran.

Menurut Karagoz, tahun ini merupakan penyelenggaraan ke-12 Istanbul Photo Awards yang selama lebih dari satu dekade telah mempertemukan foto-foto terbaik dunia dengan para pelaku industri dan pencinta fotografi.

Ia mengatakan kompetisi yang diselenggarakan Anadolu itu hingga kini telah menilai puluhan ribu karya dari ribuan fotografer dan terus berkembang dengan minat internasional yang semakin besar setiap tahunnya.

Karagoz menjelaskan bahwa sebanyak 165 karya terpilih dari sekitar 19.000 foto yang dikirimkan tahun ini dipamerkan dalam pameran yang berlangsung di Ankara.

Seluruh foto yang dipamerkan dipilih oleh anggota juri internasional yang terdiri atas fotografer-fotografer terbaik dunia.

Ia menambahkan bahwa banyak foto peraih penghargaan Istanbul Photo Awards juga meraih penghargaan dalam berbagai kompetisi fotografi internasional lainnya.

Menurut Karagoz, hal itu menjadi salah satu indikator penting yang menunjukkan kualitas, disiplin, dan reputasi Istanbul Photo Awards di tingkat global.

"Sebagai Anadolu, kami ingin mempertemukan fotografi dengan seni, estetika, dan berita. Selama 12 tahun kami dengan disiplin tinggi mempertemukan fotografer terbaik dunia dengan dewan juri terbaik dunia," katanya.

Karagoz mengatakan bahwa meskipun terdapat banyak kompetisi fotografi di dunia, Istanbul Photo Awards kini telah menjadi salah satu ajang fotografi terbaik dunia sejalan dengan visi global Anadolu.

Mengutip riset Photutorial, ia menyebut sekitar 2,1 triliun foto diambil setiap tahun di seluruh dunia atau setara dengan sekitar 5,3 miliar foto setiap hari.

Menurut dia, semakin banyak foto yang diproduksi maka nilainya cenderung menurun, namun foto-foto yang memadukan unsur berita, seni, dan estetika tetap mampu menonjol di antara miliaran gambar yang dihasilkan setiap hari.

Karagoz menilai usia sebuah foto dapat melampaui usia peristiwa maupun individu yang diabadikannya.

"Foto adalah rekaman yang tidak dapat dihapus. Ketika dipadukan dengan seni dan estetika, usia sebuah foto dapat bertahan hingga berabad-abad," ujarnya.

Ia mengatakan pameran tahun ini menghadirkan contoh-contoh terbaik dari karya yang menggabungkan nilai jurnalistik dengan seni dan estetika visual.

Karagoz juga menyoroti kontribusi para fotojurnalis Anadolu, terutama yang bertugas di wilayah konflik, yang menurutnya turut menjadikan Anadolu sebagai salah satu kantor berita terbaik di dunia.

Ia mengungkapkan bahwa target Anadolu yang sebelumnya masuk dalam 10 besar kantor berita dunia kini telah diperbarui menjadi masuk tiga besar dunia, bahkan menjadi yang terbaik di antara ketiganya pada masa mendatang.

Menurut Karagoz, salah satu kekuatan utama Anadolu adalah kemampuannya menghadirkan fakta dan realitas yang sering kali tidak ditampilkan oleh pihak lain.

Ia mencontohkan liputan Anadolu mengenai situasi di Gaza yang, menurutnya, telah menghasilkan dokumentasi visual yang kuat sebagai catatan sejarah dan bukti atas peristiwa yang terjadi.

Karagoz juga menyoroti buku-buku terbitan Anadolu berjudul "Kanıt" (Bukti), "Tanık" (Saksi), dan "Sanık" (Terdakwa) yang disebutnya menjadi dokumentasi penting bagi sejarah.

Ia mengatakan juri Istanbul Photo Awards tahun ini kembali memilih karya dari Gaza sebagai penerima penghargaan utama.

Foto berjudul "Gaza, No Hope" karya fotografer Palestina Haitham Imad yang diambil untuk EPA dinobatkan sebagai "Foto Terbaik Tahun Ini".

Karagoz menjelaskan bahwa foto tersebut menggambarkan kisah kelaparan yang dialami seorang anak berusia dua tahun di Gaza.

Selain itu, pameran tahun ini juga menampilkan karya-karya yang mengangkat berbagai isu global, mulai dari kebakaran hutan di California, rehabilitasi satwa dan tradisi olahraga di Sudan, hubungan manusia dengan kecerdasan buatan di Jepang, hingga kehidupan anak-anak di Afghanistan.

Ia menambahkan bahwa pameran juga menampilkan karya tentang rekonstruksi Suriah pascaperang, persoalan sampah antariksa, warisan budaya Ukraina, serta kehidupan masyarakat di Kenya.

Karagoz mengatakan pameran pertama Istanbul Photo Awards 2026 dibuka di Ankara, sementara pameran berikutnya akan digelar di Istanbul dan Italia.

Pada 2026, sekitar 19.000 foto dari berbagai negara dikirim untuk berkompetisi pada Istanbul Photo Awards.

Sebanyak 26 fotografer menerima penghargaan dalam 10 kategori dengan total hadiah senilai 58.000 dolar AS.

Karya-karya pemenang akan dipamerkan di dalam dan luar negeri serta dimuat dalam album foto tahunan yang diterbitkan setiap tahun.