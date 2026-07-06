Turkiye promosikan diplomasi kuliner kepada jurnalis internasional jelang KTT NATO

Direktur Komunikasi Turkiye Burhanettin Duran mengatakan diplomasi kuliner menjadi sarana efektif membangun saling pengertian antarbangsa menjelang KTT NATO di Ankara

Direktur Komunikasi Turkiye sebut diplomasi kuliner perkuat hubungan antarnegara jelang KTT NATO Direktur Komunikasi Turkiye Burhanettin Duran mengatakan diplomasi kuliner menjadi sarana efektif membangun saling pengertian antarbangsa menjelang KTT NATO di Ankara

Direktur Komunikasi Turkiye Burhanettin Duran menjamu para jurnalis internasional di Ankara pada Minggu untuk memperkenalkan strategi diplomasi kuliner Turkiye menjelang KTT NATO yang akan berlangsung pada 7-8 Juli.

Dalam jamuan tersebut, Duran mengatakan pengalaman menikmati hidangan bersama sering kali mampu menyampaikan pesan yang tidak dapat diungkapkan melalui dokumen-dokumen diplomatik.

"Terkadang, satu hidangan yang dinikmati bersama di satu meja dapat menyampaikan hal-hal yang tidak bisa diungkapkan oleh berlembar-lembar dokumen," katanya.

Dia menegaskan bahwa berbagi makanan menciptakan hubungan antarmanusia yang lebih dekat sehingga dapat memperkuat saling pengertian di luar jalur diplomasi formal.

Filosofi ‘Meja Warisan’

Duran memaparkan program bertajuk Türkiye's Gastrodiplomacy Model: The Heritage Table yang menempatkan kuliner sebagai salah satu bentuk kekuatan lunak (soft power) Turkiye yang paling langsung, tulus, dan berkelanjutan.

Dia menjelaskan filosofi meja makan Turkiye sebagai ruang yang menempatkan setiap orang pada posisi yang setara tanpa adanya hierarki. Menurutnya, ungkapan "ikatan roti dan garam" mencerminkan kedekatan yang terjalin di antara orang-orang yang makan bersama.

Duran juga mengutip peribahasa Turki yang berbunyi "Secangkir kopi akan dikenang selama 40 tahun" untuk menggambarkan bagaimana keramahan sederhana dapat melahirkan persahabatan yang bertahan lama.

Dia menambahkan bahwa Gaziantep, Hatay, dan Afyonkarahisar telah diakui sebagai anggota UNESCO Creative Cities Network di bidang gastronomi, yang menunjukkan kekayaan warisan kuliner Turkiye.

Keberlanjutan

Duran mengatakan Ibu Negara Turkiye Emine Erdogan berperan besar dalam meningkatkan pengakuan internasional terhadap kuliner Turkiye melalui berbagai inisiatif, termasuk Pekan Kuliner Turki (Turkish Cuisine Week).

Menurut dia, kuliner Turkiye dipromosikan sejalan dengan nilai-nilai universal seperti keberlanjutan, konsep nol limbah (zero waste), dan perlindungan terhadap produksi lokal.

Jurnalis internasional apresiasi diplomasi kuliner Turkiye

Sejumlah jurnalis internasional yang meliput KTT NATO memuji pendekatan diplomasi kuliner Turkiye sekaligus menyoroti peran strategis negara itu dalam keamanan kawasan dan NATO.

Jurnalis media Amerika Serikat Iris Tao mengatakan terkesan dengan pandangan Duran mengenai kekuatan makanan dalam menyatukan berbagai budaya. Dia yang baru pertama kali mengunjungi Turkiye juga memuji cita rasa makanan Turki.

Jurnalis media Rumania Camelia Dontu menilai keramahan masyarakat Turkiye dapat menjadi inspirasi bagi negara lain. Dia juga menyebut KTT NATO penting mengingat perang Rusia-Ukraina berlangsung di dekat negaranya.

Sementara itu, jurnalis Denmark Peter Ernstved Rasmussen menyebut makanan Turki "luar biasa" dan menggambarkan Turkiye sebagai "jembatan menuju Timur". Menurut dia, salah satu agenda penting KTT adalah memastikan komitmen Amerika Serikat terhadap NATO tetap terjaga.

Jurnalis Ukraina Daniel Tkiie mengatakan konsep "berbagi roti" dapat mempererat hubungan antarmasyarakat. Dia juga memuji posisi unik Turkiye sebagai mediator antara Ukraina dan Rusia serta berharap KTT menghasilkan persatuan yang kuat dalam mendukung Kyiv.