Anadolu ajak anak-anak praktik jurnalistik di TEKNOFEST Blue Homeland

Anadolu menghadirkan berbagai zona interaktif di TEKNOFEST Blue Homeland yang memungkinkan pengunjung mengenal proses produksi media dan merasakan langsung pengalaman di dunia jurnalistik

Anadolu hadirkan pengalaman menjadi jurnalis di TEKNOFEST Blue Homeland Anadolu menghadirkan berbagai zona interaktif di TEKNOFEST Blue Homeland yang memungkinkan pengunjung mengenal proses produksi media dan merasakan langsung pengalaman di dunia jurnalistik

Anadolu menghadirkan pengalaman langsung menjadi jurnalis bagi pengunjung TEKNOFEST Blue Homeland melalui berbagai zona interaktif, mulai dari praktik peliputan untuk anak-anak hingga pengalaman menyelam secara virtual menggunakan teknologi realitas virtual (VR).

TEKNOFEST Blue Homeland, ajang utama pertahanan angkatan laut Turkiye, dimulai pada Kamis dan berlangsung selama empat hari dengan menampilkan beragam kemampuan angkatan laut, teknologi bawah air, serta industri pertahanan negara tersebut.

Anadolu menjadi mitra komunikasi global dalam acara yang menampilkan berbagai produk dan teknologi, mulai dari beragam kelas platform Angkatan Laut Turkiye hingga sistem nirawak, pesawat, sistem pertahanan udara, dan sistem rudal.

Selain melakukan peliputan selama festival, Anadolu menghadirkan program "Tech Reporter" sebagai salah satu kegiatan utama di stan mereka, yang memungkinkan anak-anak memperoleh pengalaman praktis di bidang jurnalistik.

Para peserta muda diajak menjelajahi area acara, mengamati demonstrasi teknologi, serta melakukan wawancara.

Stan Anadolu juga menghadirkan aktivitas bawah air yang membawa pengunjung merasakan pengalaman berada di dalam laut melalui teknologi VR.

Selain itu, terdapat kuis interaktif yang berisi sejumlah pertanyaan mengenai festival tersebut.

Anadolu juga menyiapkan pameran digital untuk menampilkan sejumlah karya pilihan dari arsipnya yang luas, termasuk rekaman dari Gaza, foto-foto pemenang Istanbul Photo Awards, serta karya yang masuk dalam pemungutan suara Photos of the Year.

Stan tersebut juga dilengkapi area wawancara yang akan menjadi tempat menerima sejumlah tamu terkemuka sepanjang acara berlangsung.