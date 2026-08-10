Bagi Turkiye, Arab Saudi, dan Pakistan, tujuan utama bertindak bersama adalah memperbanyak pilihan strategis, mengurangi kerentanan, dan memperluas ruang gerak kebijakan luar negeri

Pakta Pertahanan Bersama Mekkah: Solidaritas politik atau aliansi militer? Bagi Turkiye, Arab Saudi, dan Pakistan, tujuan utama bertindak bersama adalah memperbanyak pilihan strategis, mengurangi kerentanan, dan memperluas ruang gerak kebijakan luar negeri

Pakta Pertahanan Bersama Mekkah yang ditandatangani antara Turkiye, Arab Saudi, dan Pakistan menghadirkan kerangka strategis baru yang berpotensi membawa dampak penting terhadap arsitektur keamanan regional.

Perjanjian tersebut menetapkan bahwa serangan bersenjata terhadap salah satu pihak akan dianggap sebagai serangan terhadap ketiga negara. Dengan demikian, perjanjian ini melampaui hubungan pertahanan bilateral yang sudah ada dan didasarkan pada konsep penangkalan kolektif.

Namun, menilai perjanjian tersebut semata-mata sebagai upaya meningkatkan kerja sama militer antara ketiga negara tidaklah cukup. Perjanjian Pertahanan Bersama Mekkah lahir pada masa ketika ketidakpastian dalam sistem internasional semakin mendalam, komitmen keamanan negara-negara besar, khususnya Amerika Serikat (AS), semakin selektif, dan berbagai konflik regional semakin saling berkaitan.

Perjanjian ini sekaligus memperlihatkan bagaimana negara-negara berkekuatan menengah berupaya menyesuaikan diri dengan tatanan internasional yang berubah, menggabungkan berbagai unsur kekuatan yang mereka miliki, serta memperluas ruang gerak strategis mereka.

Untuk memahami makna sebenarnya dari perjanjian ini, persoalan tersebut perlu dilihat dari perspektif tatanan, kekuatan, kapasitas negara, dan otonomi strategis. Selain faktor-faktor pendorong geopolitik yang melahirkan perjanjian tersebut, cara Turkiye, Arab Saudi, dan Pakistan mengubah kapasitas mereka yang berbeda-beda menjadi kerangka penangkalan bersama juga menjadi hal penting.

Karena itu, pertanyaan utamanya bukan sekadar apa yang tertulis dalam perjanjian, melainkan sejauh mana kemauan politik dapat diwujudkan menjadi kapasitas kelembagaan dan operasional. Lebih penting lagi, persoalan mendasarnya adalah bagaimana perjanjian tersebut akan dioperasionalkan apabila motivasi yang melandasinya diuji dalam situasi konflik dan krisis yang nyata.

Faktor geopolitik di balik Pakta Pertahanan Bersama Mekkah

Faktor penting pertama di balik Pakta Mekkah adalah ketidakpastian yang semakin mendalam dalam tatanan keamanan internasional. Kehadiran militer AS dan kemitraan regionalnya di Timur Tengah masih berlanjut.

Namun, sejauh mana dan berapa lama Washington akan mengambil tanggung jawab dalam menghadapi suatu krisis semakin dipertanyakan dari hari ke hari. Meluasnya persaingan kekuatan besar ke kawasan Asia-Pasifik juga membuat kebijakan keamanan AS menjadi semakin selektif. Oleh karena itu, para aktor regional di Timur Tengah harus memikul tanggung jawab yang lebih besar atas keamanan mereka sendiri.

Upaya Eropa membangun arsitektur keamanan dan pertahanan baru akibat krisis keamanan yang ditimbulkan Perang Rusia-Ukraina memiliki landasan serupa dengan munculnya inisiatif regional di Timur Tengah melalui Perjanjian Mekkah.

Kondisi tersebut tidak berarti negara-negara kawasan sepenuhnya menjauh dari hubungan mereka dengan AS atau kekuatan besar lainnya. Kecenderungan utamanya adalah mempertahankan aliansi yang sudah ada sambil membangun jalur keamanan alternatif, mendiversifikasi kemitraan, serta mengurangi ketergantungan yang berlebihan pada satu penyedia keamanan.

Dari sudut pandang ini, Perjanjian Pertahanan Bersama Mekkah harus dilihat bukan sebagai bentuk pemisahan, melainkan sebagai hasil dari upaya melakukan diversifikasi strategis.

Faktor penting kedua adalah konflik-konflik di Timur Tengah yang semakin bersifat regional. Perang yang bermula di Gaza seiring waktu berkembang menjadi medan konflik yang lebih luas, mencakup Lebanon, Suriah, Irak, Yaman, Iran, serta keamanan kawasan Teluk.

Meluasnya serangan rudal dan kendaraan udara nirawak (drone), menjadikan fasilitas energi sebagai sasaran, serta meningkatnya ancaman terhadap jalur perdagangan laut menunjukkan bahwa keamanan tidak lagi dapat dipandang hanya dalam batas-batas nasional.

Dalam kondisi baru ini, jarak geografis tidak lagi dengan sendirinya menjamin keamanan. Rudal yang diluncurkan dari Iran atau Yaman dapat menyasar fasilitas energi di kawasan Teluk, sementara krisis di Selat Hormuz dapat memengaruhi keamanan energi dan perdagangan di wilayah yang jauh lebih luas, termasuk Pakistan.

Ketegangan yang muncul di Mediterania Timur atau Suriah pun dalam waktu singkat dapat berubah menjadi persoalan keamanan langsung bagi Turkiye. Oleh karena itu, pertahanan udara dan rudal, keamanan maritim, perlindungan infrastruktur kritis, berbagi intelijen, serta kemampuan siber kini berada dalam satu persamaan keamanan yang sama.

Faktor ketiga adalah penggunaan kekuatan militer di kawasan yang semakin sedikit dibatasi. Konflik antara Israel dan Iran tidak lagi sekadar persaingan yang hanya menyangkut kedua negara, tetapi telah berubah menjadi persoalan yang secara langsung memengaruhi keamanan negara-negara di kawasan.

Meluasnya wilayah operasi militer Israel, penggunaan kemampuan rudal dan drone Iran di berbagai medan, serta keterlibatan aktor bersenjata nonnegara dalam konflik meningkatkan kemungkinan bahwa suatu krisis dapat dengan cepat berubah menjadi perang lintas batas.

Karena itu, tidak tepat jika Perjanjian Mekkah hanya didefinisikan sebagai blok yang dibentuk untuk menghadapi Iran, Israel, atau negara tertentu lainnya. Di balik perjanjian tersebut terdapat kekhawatiran keamanan yang jauh lebih luas, yakni melemahnya mekanisme yang mampu membatasi eskalasi militer di kawasan serta tidak memadainya jaminan keamanan yang ada dalam menghadapi ancaman-ancaman baru.

Faktor keempat di balik perjanjian tersebut adalah transformasi teknologi dalam peperangan. Meluasnya teknologi rudal, rudal jelajah, dan drone membuat infrastruktur kritis, fasilitas energi, serta kota-kota semakin rentan.

Memiliki militer yang kuat saja tidak lagi cukup. Diperlukan jaringan intelijen yang mampu mendeteksi ancaman sejak dini, pertahanan udara berlapis, kemampuan perang elektronik, dukungan logistik tanpa henti, serta industri pertahanan yang berkelanjutan.

Situasi ini meningkatkan arti penting negara-negara berkekuatan menengah. Negara berkekuatan menengah tidak dapat sendirian menggantikan kekuatan besar, membangun kembali sistem internasional, atau sepenuhnya mengubah keseimbangan kekuatan global.

Namun, dengan menggabungkan kemampuan militer, ekonomi, diplomatik, dan teknologi, mereka dapat memainkan peran yang lebih efektif dalam membentuk tatanan regional. Kapasitas negara-negara berkekuatan menengah bukan berasal dari kesetaraan mereka dengan kekuatan besar, melainkan dari kepemilikan instrumen yang mampu menghasilkan dampak nyata dalam bidang-bidang tertentu.

Bagi Turkiye, Arab Saudi, dan Pakistan, tujuan utama bertindak bersama bukanlah membangun keseimbangan baru untuk menghadapi suatu kekuatan besar. Tujuan sebenarnya adalah memperbanyak pilihan strategis, mengurangi kerentanan, dan memperluas ruang gerak kebijakan luar negeri.

Ketiga negara memiliki hubungan aliansi yang berbeda-beda, tetapi semuanya melihat bahwa keamanan regional tidak dapat semata-mata disediakan oleh kekuatan dari luar kawasan.

Hubungan bilateral yang telah lama dikembangkan ketiga negara juga mempermudah lahirnya perjanjian tersebut. Hubungan pertahanan Arab Saudi-Pakistan, kerja sama militer Turkiye-Pakistan, serta kedekatan Turkiye-Arab Saudi yang semakin pesat dalam beberapa tahun terakhir telah mempersiapkan landasan politik dan militer bagi kerangka trilateral tersebut.

Dengan demikian, Perjanjian Mekkah mempertemukan hubungan-hubungan yang sebelumnya berjalan melalui jalur terpisah ke dalam satu landasan strategis bersama.

Negara berkekuatan menengah dan penangkalan kolektif

Salah satu karakteristik terpenting Perjanjian Mekkah adalah mempertemukan tiga negara berkekuatan menengah dengan profil kekuatan berbeda dalam satu kerangka pertahanan yang sama. Prioritas kebijakan luar negeri Turkiye, Arab Saudi, dan Pakistan tidak selalu sejalan dalam setiap persoalan.

Namun, munculnya kerja sama antarkekuatan menengah tidak membutuhkan keselarasan strategis penuh dalam semua isu. Hal yang menentukan adalah kemampuan untuk mengidentifikasi bidang-bidang ancaman bersama serta memanfaatkan kapasitas yang berbeda dengan cara yang saling melengkapi.

Turkiye menonjol berkat industri pertahanan yang maju, posisinya di NATO, kapasitas militernya yang luas, serta pengalaman operasional yang diperoleh di berbagai medan konflik. Pakistan memberikan kedalaman strategis bagi perjanjian melalui militernya yang besar, institusi militer yang mapan, teknologi rudal, dan kemampuan nuklir.

Sementara itu, Arab Saudi melengkapi struktur tersebut dengan sumber daya ekonomi, pengaruhnya di pasar energi, posisi geografis yang strategis, serta pengaruh politiknya di dunia Arab dan Islam.

Profil kekuatan ketiga negara memang tidak sama. Namun, nilai kerja sama antarkekuatan menengah justru berasal dari perbedaan tersebut. Jika teknologi pertahanan Turkiye, kapasitas militer Pakistan, dan sumber daya ekonomi Arab Saudi dapat dipadukan melalui proyek bersama, sebuah jaringan keamanan yang komprehensif dapat terbentuk.

Pertahanan udara dan rudal, teknologi drone, perang elektronik, produksi amunisi bersama, keamanan maritim, serta perlindungan infrastruktur kritis dapat menjadi bidang prioritas dalam kerja sama tersebut.

Arti penting utama perjanjian ini terletak pada kemampuannya menyatukan berbagai unsur kekuatan tersebut dalam satu kerangka penangkalan bersama. Ketentuan bahwa "serangan bersenjata terhadap salah satu pihak akan dianggap sebagai serangan terhadap semuanya" merupakan pesan politik kuat yang dapat mengubah perhitungan biaya bagi calon penyerang.

Meski demikian, penangkalan tidak hanya bergantung pada kapasitas militer, tetapi juga pada kredibilitas kemauan politik dan kemampuan untuk bertindak bersama.

Karena itu, kemauan politik saja tidak akan cukup. Tanpa penilaian ancaman bersama, pertemuan rutin para menteri pertahanan, berbagi intelijen, latihan militer bersama, serta keselarasan komando dan kendali, deklarasi politik tidak mungkin berubah menjadi mekanisme keamanan yang nyata.

Produksi bersama dalam industri pertahanan, berbagi teknologi, penguatan stok amunisi, serta pengembangan infrastruktur pemeliharaan dan perbaikan juga dapat menjamin keberlanjutan kerja sama tersebut.

Bagi Turkiye, Perjanjian Pertahanan Bersama Mekkah merupakan kelanjutan alami dari upaya mencapai otonomi strategis. Otonomi strategis bukan berarti menjauh dari aliansi yang sudah ada atau bertindak sepenuhnya independen dari semua hubungan eksternal.

Persoalan utamanya adalah mampu memperbanyak pilihan dalam kebijakan luar negeri dan keamanan sambil tetap mempertahankan hubungan aliansi, mengurangi ketergantungan sepihak, serta menjaga ruang gerak ketika menghadapi krisis.

Dalam konteks ini, tidak terdapat pertentangan yang harus terjadi antara keanggotaan Ankara di NATO dan kerja sama pertahanan yang dikembangkannya dengan Arab Saudi serta Pakistan. Di satu sisi, Turkiye tetap mempertahankan hubungan aliansinya yang sudah ada.

Di sisi lain, Turkiye meningkatkan kedalaman strategisnya di kawasan Teluk, Timur Tengah, dan Asia Selatan. Pendekatan tersebut bukan bertujuan menghapus hubungan ketergantungan, melainkan mengubah ketergantungan sepihak menjadi hubungan saling ketergantungan yang lebih seimbang dan terstruktur.

Kemungkinan langkah balasan

Meski demikian, situasi baru yang muncul akibat perjanjian tersebut juga dapat memengaruhi perhitungan dan memicu kemungkinan langkah balasan dari aktor-aktor regional lainnya.

Di pihak Israel, pandangan yang menilai perjanjian ini sebagai munculnya "poros Sunni" yang lebih ambisius dapat menguat. Bertemunya kapasitas militer Turkiye, kekuatan nuklir Pakistan, dan kemampuan ekonomi Arab Saudi dalam satu kerangka merupakan perkembangan yang perlu dipantau secara cermat dari sudut pandang Tel Aviv.

Namun, tidak tepat untuk menyebut Israel sebagai alasan utama lahirnya perjanjian tersebut. Kekhawatiran utama Arab Saudi adalah sejauh mana negara itu dapat bertahan dengan kemampuannya sendiri dalam lingkungan keamanan yang semakin kompleks.

Kapasitas militer Iran, serangan Houthi, kerentanan infrastruktur energi, serta ketidakpastian mengenai komitmen keamanan AS mendorong Riyadh mencari kedalaman strategis tambahan.

Dalam hal ini, Turkiye dan Pakistan seharusnya dilihat bukan sebagai anggota suatu front yang akan dibentuk untuk melawan Israel, melainkan sebagai dua mitra penting yang memperluas pilihan keamanan Arab Saudi.

Karena itu, perjanjian tersebut tidak sepenuhnya menutup kemungkinan normalisasi hubungan Arab Saudi dan Israel pada masa mendatang. Meskipun kemitraan pertahanan Riyadh dan masa depan hubungan dengan Israel saling berkaitan, keduanya dapat berjalan melalui jalur yang berbeda.

Apabila Israel mengambil langkah politik yang serius dan kredibel dalam persoalan Palestina, Arab Saudi dapat kembali mempertimbangkan opsi normalisasi. Dalam konteks ini, perjanjian tersebut tidak menghapus perhitungan itu, tetapi memperkuat kemampuan tawar-menawar Riyadh terhadap Israel maupun AS.

Kemungkinan langkah balasan Israel bukan berupa konfrontasi langsung dengan perjanjian tersebut, melainkan upaya mempersempit ruang gerak struktur baru itu. Tel Aviv dapat berusaha membatasi peran Turkiye dalam keamanan Teluk melalui Washington, memperkuat hubungan keamanan langsung dengan Arab Saudi, serta memperdalam kerja sama militer dan teknologi dengan mitra-mitra yang sudah ada, terutama Uni Emirat Arab (UEA).

Perdebatan mengenai apakah kemampuan nuklir Pakistan termasuk dalam cakupan perjanjian juga dapat digunakan untuk menciptakan tekanan internasional. Jalur lain bagi Tel Aviv adalah memperdalam hubungan dengan India.

Pendekatan New Delhi terhadap Pakistan dan Turkiye juga dapat memasuki tahap baru setelah perjanjian tersebut. Dalam konteks ini, langkah India terhadap Turkiye yang berkaitan dengan kawasan Mediterania Timur juga mungkin terjadi.

Bagaimana Iran memandang perjanjian tersebut?

Iran dapat menilai perjanjian tersebut sebagai perkembangan strategis yang lebih serius dibandingkan Israel. Reaksi awal yang diberikan juga mengarah pada penilaian tersebut. Turkiye, Arab Saudi, dan Pakistan tidak menginginkan konflik langsung dengan Iran. Ketiga negara memiliki hubungan ekonomi, politik, dan keamanan dengan Teheran yang perlu dipertahankan.

Namun, bagi Iran, hal yang menentukan bukan semata-mata niat ketiga negara saat ini, melainkan kapasitas bersama yang dapat mereka bangun pada masa mendatang. Terbentuknya koordinasi militer rutin antara tiga aktor besar regional dapat mengubah struktur keamanan regional yang terfragmentasi, yang selama ini telah dimanfaatkan Teheran.

Reaksi awal Iran kemungkinan bukan menentang perjanjian secara terbuka, melainkan memanfaatkan perbedaan di antara ketiga negara. Teheran dapat mengembangkan hubungan secara terpisah dengan Turkiye melalui isu keamanan perbatasan, perdagangan, energi, dan Suriah; dengan Pakistan melalui Balochistan dan keamanan perbatasan; serta dengan Arab Saudi melalui stabilitas Teluk dan normalisasi diplomatik. Dengan demikian, Iran dapat berupaya mencegah struktur trilateral tersebut membentuk kebijakan bersama terhadap Iran.

Instrumen kedua yang dapat digunakan Iran adalah kemampuan memberikan tekanan secara asimetris. Meningkatkan tekanan terhadap Arab Saudi melalui Houthi, menyasar kepentingan Turkiye melalui kelompok bersenjata di Irak dan Suriah, atau meningkatkan ketegangan di Teluk Persia dan Selat Hormuz dapat menjadi cara untuk menguji ketahanan perjanjian tersebut. Tujuan Teheran mungkin bukan memulai perang berskala besar secara langsung, melainkan melihat sejauh mana para pihak akan bertindak bersama ketika salah satunya menghadapi serangan.

Ujian sebenarnya terhadap perjanjian tersebut akan muncul pada titik ini. Apakah serangan Houthi terhadap Arab Saudi akan memicu dukungan militer langsung dari Turkiye atau Pakistan? Apakah serangan terhadap platform buatan Turkiye yang digunakan Arab Saudi akan dianggap sebagai serangan terhadap Turkiye? Lebih penting lagi, jika Iran menyerang fasilitas minyak Arab Saudi sebagai balasan atas kemungkinan serangan AS, bagaimana Ankara dan Islamabad akan bersikap? Berlanjutnya tekanan militer AS dan Israel terhadap Iran dalam konteks ini menciptakan kerangka struktural yang rapuh.

Bagaimana reaksi AS?

Pendekatan AS mungkin tidak sepenuhnya negatif. Keinginan Riyadh untuk tidak hanya bergantung pada Washington dalam urusan keamanan menunjukkan adanya penurunan relatif pengaruh AS. Meski demikian, negara-negara mitra regional yang memikul tanggung jawab lebih besar atas keamanan mereka sendiri merupakan harapan yang telah lama disampaikan AS.

Pembentukan kapasitas pertahanan oleh Turkiye, Arab Saudi, dan Pakistan yang dapat berkontribusi terhadap stabilitas regional berpotensi mengurangi beban militer AS.

Bagi Washington, persoalan utama adalah sejauh mana struktur baru tersebut akan selaras dengan kepentingan AS. Jika perjanjian tersebut mampu menangkal Iran, memperkuat keamanan jalur laut, melindungi infrastruktur energi, dan menciptakan tatanan regional yang berkelanjutan, AS dapat mendukungnya.

Sebaliknya, apabila struktur itu berubah menjadi blok politik yang independen dari Washington, memperluas kerja sama pertahanan dengan China, atau menciptakan tekanan baru terhadap Israel, pendekatan AS dapat berubah. Dalam kondisi seperti itu, AS dapat berusaha membatasi ruang gerak ketiga negara melalui persyaratan penggunaan sistem persenjataan, transfer teknologi, dan berbagi intelijen.

Persaingan baru dalam keamanan Teluk?

UEA juga akan mengikuti perkembangan perjanjian tersebut dengan cermat. Abu Dhabi dapat memandang secara hati-hati peran Turkiye yang semakin terlihat dalam keamanan Teluk karena dampaknya terhadap pengaruh regional UEA sendiri.

Meskipun hubungan Turkiye-UEA mengalami normalisasi penting dalam beberapa tahun terakhir, meningkatnya pengaruh militer Turkiye dalam keamanan Teluk dapat menciptakan arena persaingan baru.

Dari perspektif ini, Perjanjian Mekkah dapat menghasilkan dua kemungkinan berbeda. Jika berkembang menjadi struktur yang bersifat defensif, transparan, dan mendukung stabilitas regional, perjanjian tersebut dapat membuka jalan bagi dialog keamanan yang lebih luas. Pada titik inilah terdapat kemungkinan bahwa perjanjian tersebut menjadi pusat kekuatan dan daya tarik bagi negara-negara lain di kawasan.

Sebaliknya, apabila perjanjian tersebut dipandang oleh Iran, Israel, atau UEA sebagai blok eksklusif di dalam kawasan, serta dianggap sebagai ancaman oleh negara-negara di luar kawasan seperti India, hal itu dapat mempercepat munculnya upaya penyeimbangan baru, perlombaan persenjataan, dan pencarian aliansi tandingan. Karena itu, pengelolaan diplomatik perjanjian tersebut sama pentingnya dengan dimensi militernya.

Arsitektur keamanan regional sedang dibangun

Pada akhirnya, Perjanjian Pertahanan Bersama Mekkah seharusnya dipandang sebagai kerangka strategis yang masih terbuka untuk dikembangkan, bukan sebagai aliansi militer yang telah terbentuk secara sempurna. Dampak perjanjian tersebut akan ditentukan bukan hanya oleh simbolisme politik dalam upacara penandatanganan, tetapi oleh kapasitas kelembagaan dan operasional yang akan dibangun pada periode mendatang. Ancaman apa saja yang tercakup dalam prinsip pertahanan bersama, bagaimana mekanisme pengambilan keputusan akan berjalan, serta kewajiban konkret apa yang akan dipikul masing-masing pihak masih menjadi pertanyaan utama.

Di sisi lain, jika kapasitas pengelolaan krisis yang telah dibangun selama beberapa waktu dapat ditempatkan dalam kerangka baru yang kokoh melalui mekanisme trilateral tersebut, perjanjian ini dapat berkembang menjadi kerangka regional yang berkelanjutan dan inklusif. Karena itu, ujian terbesar perjanjian tersebut bukan akan terjadi pada masa solidaritas politik yang berbiaya rendah, melainkan ketika salah satu pihak diserang dan pihak lainnya harus menanggung biaya militer yang serius.

Terlepas dari semua itu, Perjanjian Mekkah menunjukkan adanya perubahan yang lebih luas dalam tatanan keamanan regional. Dalam situasi ketika komitmen kekuatan-kekuatan besar menjadi semakin selektif, perang semakin bersifat regional, dan teknologi militer memperluas cakupan ancaman, kekuatan-kekuatan regional mulai memikul tanggung jawab yang lebih besar serta mengambil langkah bersejarah untuk membangun arsitektur penangkalan kolektif. Langkah yang diambil Turkiye, Arab Saudi, dan Pakistan merupakan bagian dari kecenderungan baru tersebut.

[Penulis artikel ini Prof. Dr. Murat Yesiltas adalah dosen Universitas Ilmu Sosial Ankara dan Direktur Kebijakan Luar Negeri Yayasan SETA.]

*Pandangan yang disampaikan dalam artikel merupakan pendapat penulis dan tidak selalu mencerminkan kebijakan editorial Anadolu Agency.