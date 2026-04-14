OPINI - Perang Iran tandai berakhirnya hegemoni AS dan munculnya postur imperial yang gagal Trump dinilai akan dikenang sebagai pemimpin yang mengakhiri hegemoni Amerika dan mempercepat kemundurannya sendiri

Presiden Amerika Serikat Donald Trump akan dikenang dalam sejarah sebagai pemimpin yang mengakhiri hegemoni Amerika dan mempercepat kemundurannya sendiri.

Keputusan AS soal Selat Hormuz justru bertentangan dengan prinsip-prinsip perdagangan bebas dan kebebasan navigasi internasional yang selama ini menjadi fondasi kekuatan Amerika itu sendiri.

Trump sebelumnya telah meninggalkan tatanan yang dibangun setelah 1945 di bawah kepemimpinan AS bersama Barat dengan menarik diri dari berbagai organisasi internasional.

Ia kemudian mulai meruntuhkan hegemoninya sendiri dengan meninggalkan kebijakan seperti pembangunan koalisi dan multilateralisme. Pada akhirnya, dengan menanggalkan legitimasi, ia mengakhiri gagasan kekuatan hegemonik itu sendiri.

Melalui perang Iran, Trump beralih ke strategi imperial, dan lewat retorika tentang membawa negara-negara kembali ke "Zaman Batu" serta menghancurkan peradaban, ia menempatkan dirinya sebagai ancaman nyata bagi keamanan internasional.

Kini Trump meruntuhkan, dengan tangannya sendiri dan dengan kecepatan yang jauh lebih tinggi, tatanan internasional yang dibangun berdasarkan kepentingan AS dan Barat.

Secara historis, kebangkitan dan kejatuhan kekuatan besar berlangsung dalam jangka panjang, namun Trump mempercepat kemunduran Amerika dengan cara yang tidak terduga dan berlawanan dengan arus normal sejarah.

Postur imperial

Perang Iran merupakan titik patah sekaligus titik balik bagi AS dan tatanan internasional di bawah kepemimpinannya.

Ini menandai berakhirnya hegemoni Amerika sekaligus peralihan ke postur imperial, namun postur itu pun telah menemui batasnya. AS gagal mencapai tujuannya di Iran, menghadapi perlawanan yang tidak terduga, dan pada akhirnya kembali, melalui proses gencatan senjata, ke titik awal menyangkut Selat Hormuz.

Perang Iran tidak hanya mengungkap batas kekuatan AS, tetapi juga menyebabkan isolasinya dari sekutu dan NATO.

Dengan gencatan senjata, perang Iran kini memasuki fase perundingan panjang, sebagian besar karena Israel. Israel tidak akan menginginkan AS meninggalkan perang Iran di tengah jalan, karena dari sudut pandang Israel, ia gagal mencapai tujuannya dalam perang dan akan dibiarkan berhadapan sendiri dengan Iran yang terluka namun masih berbahaya jika AS mundur.

Iran, yang kini melemah secara kapasitas strategis dan tersingkir dari persamaan kekuatan regional, masih tetap lebih kuat dari banyak negara Teluk.

Oleh karena itu, ketidakstabilan yang sudah ada di Timur Tengah kemungkinan akan terus berlanjut hingga keseimbangan kekuatan baru terbentuk, dan selama periode ini, Israel mungkin akan terus melakukan tindakan militer sepihak terhadap negara-negara pilihannya.

Kuartet baru kawasan

Munculnya kuartet Turkiye, Pakistan, Arab Saudi, dan Mesir selama perang Iran berpotensi melembaga dan menghadirkan keseimbangan serta tatanan kekuatan baru di kawasan. Jika dipertahankan, inisiatif ini dapat semakin mengkonkretkan keseimbangan regional baru.

Klaim kepemimpinan regional yang sebelumnya hanya bersifat retoris berpotensi menjadi kenyataan praktis melalui pelembagaan kuartet ini.

Proses perundingan panjang antara AS dan Iran ke depan akan berlanjut sebagai konflik intensitas rendah atau berkembang menjadi dinamika proksi, mirip dengan cara AS menghadapi Rusia di Ukraina, kali ini dengan China yang berpotensi menggunakan Iran sebagai proksi untuk menguras kekuatan AS di "rawa" Timur Tengah.

Tuduhan AS bahwa China memasok senjata ke Iran dapat diartikan sebagai bagian dari strategi China untuk memperpanjang konflik dan melemahkan AS.

Lebih jauh, potensi keterlibatan militer China bersama Iran menandai pergeseran dari kebijakan lamanya sebagai aktor ekonomi global melalui perdagangan dan investasi tanpa keterlibatan militer langsung. Strategi "kebangkitan damai" ini kini tampaknya mulai memberi jalan bagi peran yang lebih asertif dalam politik global.

Dengan demikian, perang Iran tidak hanya membuka "kotak Pandora" dalam politik global, menandai fase baru dalam hubungan AS-China, tetapi juga mengindikasikan era di mana keterlibatan politik dan militer China akan semakin menonjol.

*Penulis adalah dekan Fakultas Ilmu Politik di Universitas Adnan Menderes di Turkiye