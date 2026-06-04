Kunjungan Abdel Fattah al-Burhan ke Ankara dinilai mencerminkan upaya Sudan memperluas ruang diplomatik di tengah perang yang masih berlangsung

OPINI - Kunjungan al-Burhan ke Ankara dinilai perkuat posisi diplomatik Turkiye-Sudan Kunjungan Abdel Fattah al-Burhan ke Ankara dinilai mencerminkan upaya Sudan memperluas ruang diplomatik di tengah perang yang masih berlangsung

Kunjungan Ketua Dewan Kedaulatan Sudan Abdel Fattah al-Burhan ke Ankara pada 2 Juni 2026 dinilai menandai upaya Sudan memperluas ruang gerak diplomatiknya di tengah perang yang telah memasuki tahun keempat, sekaligus memperkuat kemitraan strategis dengan Turkiye.

Peneliti dan pakar Tanduk Afrika Umut Cagri Sari dalam analisis untuk Anadolu menilai penerimaan al-Burhan oleh Presiden Turkiye Recep Tayyip Erdogan dengan protokol penuh kepala negara menunjukkan perubahan posisi Sudan dari sekadar bertahan dalam konflik menjadi otoritas negara yang memiliki legitimasi dan pengaruh regional.

Menurut Sari, langkah tersebut juga mencerminkan upaya Khartoum keluar dari isolasi regional dan memperluas kedalaman strategisnya di luar kerangka aliansi tradisional.

Hubungan Sudan dan Turkiye mengalami perubahan besar setelah revolusi 2019. Pemerintahan transisi sipil saat itu memilih menjauh dari Ankara demi menormalisasi hubungan dengan Barat, Israel, dan sejumlah aktor regional lainnya. Sejumlah kesepakatan strategis dan militer yang dibangun hingga 2019 dibekukan sehingga hubungan bilateral praktis terhenti.

Namun, pecahnya perang saudara pada 2023 mengubah perhitungan geopolitik Sudan. Dalam situasi yang dianggap mengancam keberlangsungan negara, al-Burhan kembali menjadikan Turkiye sebagai salah satu mitra strategis utama. Kunjungan Perdana Menteri Sudan Kamil Idris ke Ankara sebelum lawatan al-Burhan juga dinilai menunjukkan hubungan kedua negara telah berkembang dari diplomasi krisis menuju kemitraan yang lebih struktural.

Perubahan di medan perang

Analisis tersebut menyebut Angkatan Bersenjata Sudan (SAF) telah beralih dari posisi bertahan ke serangan balik yang berhasil merebut kembali sejumlah wilayah penting di Khartoum dan Negara Bagian Gezira, serta memulihkan fungsi pemerintahan lokal dengan cepat.

Sebaliknya, Pasukan Dukungan Cepat (RSF) dinilai gagal mencapai terobosan strategis meskipun memperoleh dukungan eksternal yang besar. Menurut Sari, SAF menghadapi perang proksi yang kompleks dan tekanan regional, dengan sebagian besar negara tetangga selain Mesir dan Eritrea berada di pihak yang berseberangan dengan Khartoum.

Ia juga menilai peningkatan dukungan logistik Uni Emirat Arab kepada RSF melalui perbatasan Ethiopia belum mampu mengubah arah konflik. Upaya RSF untuk membuka front baru di sepanjang perbatasan Ethiopia disebut tidak berhasil karena keunggulan udara SAF dan pengalaman institusional militer Sudan.

Selain kehilangan inisiatif strategis, RSF juga disebut menghadapi fragmentasi internal akibat sejumlah milisi suku di Darfur dan Kordofan yang memilih keluar atau menyatakan netral.

Model Somalia dan kerja sama keamanan

Sari menilai fondasi terkuat dalam hubungan Ankara-Khartoum saat ini adalah doktrin keamanan baru Turkiye di Afrika yang berkembang dari sekadar aktor ekonomi menjadi penyedia keamanan.

Ia mencontohkan “model Somalia”, yakni pendekatan yang menggabungkan pelatihan militer, pembangunan kapasitas institusi, dan integrasi industri pertahanan, yang kini mulai diminati sejumlah negara Afrika untuk mengatasi krisis kedaulatan mereka. Bagi Sudan yang menghadapi kebutuhan keamanan mendesak dan agenda rekonstruksi pascaperang, model tersebut dinilai relevan.

Tiga pesan strategis

Menurut Sari, kunjungan al-Burhan ke Ankara mengandung tiga pesan utama. Pertama, pesan kepada publik Sudan bahwa lembaga negara tetap berfungsi dan pemerintah masih aktif di panggung internasional meski konflik berlanjut. Kedua, pesan kepada aktor-aktor regional bahwa Sudan berupaya membangun hubungan yang lebih seimbang dan memperluas kemitraan strategisnya. Ketiga, pesan mengenai kerja sama jangka panjang untuk mendukung rekonstruksi pascaperang di bidang pertahanan, ekonomi, pembangunan, dan infrastruktur.

Sari menilai arti penting kunjungan tersebut terletak pada kemampuan Khartoum mengubah keberhasilan militer menjadi modal diplomatik. Rangkaian kontak yang dimulai dari kunjungan Kamil Idris hingga lawatan resmi al-Burhan menunjukkan Sudan berupaya memosisikan diri kembali sebagai negara yang mampu membangun kemitraan internasional jangka panjang.

[Umut Cagri Sari adalah peneliti dan pakar Tanduk Afrika.]

*Pandangan yang disampaikan dalam artikel ini merupakan tanggung jawab penulis dan tidak selalu mencerminkan kebijakan editorial Anadolu.