Perundingan Amerika Serikat-Iran diperkirakan masih berlangsung panjang, sementara Trump menghadapi perbedaan pandangan di dalam Partai Republik dan kritik dari Partai Demokrat

Bagaimana Islamabad Memorandum bergema dalam politik domestik Amerika Serikat? Perundingan Amerika Serikat-Iran diperkirakan masih berlangsung panjang, sementara Trump menghadapi perbedaan pandangan di dalam Partai Republik dan kritik dari Partai Demokrat

Iran bukan lagi sekadar persoalan kebijakan luar negeri bagi Presiden Amerika Serikat Donald Trump, tetapi juga telah menjadi isu politik domestik yang semakin kompleks. Perang yang berlangsung lebih lama dari perkiraan membuat posisi Trump semakin sulit.

Setelah munculnya Islamabad Memorandum yang dimediasi Pakistan, proses perundingan menuju kesepakatan yang lebih komprehensif dengan Iran mulai berjalan.

Namun, reaksi yang muncul dari Partai Republik maupun Partai Demokrat menunjukkan bahwa Trump kini menghadapi tekanan dari dua arah sekaligus. Bahkan, Partai Republik sendiri terbelah dalam menyikapi nota kesepahaman tersebut. Menjelang pemilu sela yang akan digelar pada November 2026, apabila Trump masih membawa isu Perang Iran sebagai bagian dari agenda politiknya, tekanan terhadap dirinya diperkirakan akan semakin besar.

Perang Iran dan kalkulasi politik Partai Republik menuju 2028

Perbedaan pandangan mengenai dukungan terhadap Israel pada masa jabatan kedua Trump mulai terlihat jelas di kalangan Partai Republik. Kelompok populis sayap kanan yang dikenal sebagai MAGA telah lama secara terbuka mempertanyakan dukungan Amerika Serikat kepada Israel. Sebaliknya, kelompok konservatif tradisional dan kalangan elite partai tetap mempertahankan dukungan kuat terhadap Israel.

Meskipun kelompok MAGA menentang intervensi terhadap Iran, mereka tidak mampu menghentikan pecahnya perang. Kelompok ini pada dasarnya memiliki kecenderungan isolasionis dalam kebijakan luar negeri. Mereka bukan hanya mengkritik intervensi Amerika Serikat di Timur Tengah, tetapi juga menentang dukungan Washington terhadap Ukraina.

Wakil Presiden JD Vance dapat dianggap sebagai representasi terkuat dari arus tersebut di dalam Partai Republik. Tidak mengherankan jika Vance juga berada di pusat berbagai kontak diplomatik terkait upaya mencapai kesepakatan dengan Iran. Karena itu, ia menjadi sasaran kritik, terutama dari kalangan yang dekat dengan Israel.

Dalam beberapa waktu terakhir, melalui berbagai pernyataannya, Vance juga mulai semakin terbuka mengkritik sikap Israel terhadap nota kesepahaman tersebut.

Jika melihat dinamika menuju pemilihan presiden 2028, Vance saat ini berada pada posisi sebagai kandidat terkuat. Meski belum terlihat adanya persaingan terbuka di antara mereka, Menteri Luar Negeri Marco Rubio juga dipandang sebagai calon potensial. Dibandingkan Vance, Rubio dinilai memiliki kedekatan yang lebih besar dengan Israel.

Ia juga disebut memperoleh keuntungan politik dari operasi di Venezuela. Meskipun selama ini dikenal memiliki sikap keras terhadap Iran, Rubio memilih tidak terlalu tampil ke depan setelah perang tidak menghasilkan hasil yang diharapkan.

Berbeda dengan Vance yang mewakili populisme sayap kanan, Rubio dipandang lebih dekat dengan kalangan elite tradisional Partai Republik dan secara umum tetap mempertahankan pendekatan kebijakan luar negeri yang keras.

Di sisi lain, elite tradisional Partai Republik masih menyimpan keraguan terhadap proses kesepakatan dengan Iran. Mereka berpendapat bahwa setiap kemungkinan kesepakatan nuklir harus tetap mempertimbangkan kepentingan Israel. Senator Lindsey Graham, misalnya, secara terbuka menyatakan bahwa kesepakatan nuklir maupun pencabutan sanksi harus berada di bawah pengawasan Kongres.

Meskipun elite Partai Republik memperlihatkan perpecahan seperti itu, dukungan dari basis pemilih partai terhadap Trump dalam isu Perang Iran masih tetap bertahan.

Berbagai survei menunjukkan mayoritas pemilih Partai Republik mendukung cara Trump menangani perang tersebut. Namun, dukungan di kalangan pemilih muda dan pemilih kulit putih tidak sekuat di kelompok usia yang lebih tua. Kelompok demografis ini juga diketahui lebih dekat dengan garis politik MAGA.

Di sisi lain, ancaman Iran telah lama menjadi tema yang terus dibangun dalam media Amerika Serikat. Ditambah dengan tingkat kepercayaan basis Partai Republik terhadap Trump, tidak mengherankan apabila sikap keras terhadap Iran masih menjadi pandangan yang dominan di kalangan pendukung Partai Republik.

Sikap Partai Demokrat

Jika melihat Partai Demokrat, perpecahan serupa juga terlihat antara kalangan elite partai dan sayap kiri progresif. Berbeda dengan elite partai, kelompok yang mendefinisikan diri sebagai "kiri progresif" atau Sosialis Demokrat telah lama menentang dukungan Amerika Serikat terhadap Israel. Di kalangan pemilih Demokrat dan liberal pun, tingkat dukungan terhadap kebijakan Trump dalam Perang Iran berada pada level yang sangat rendah.

Meskipun saat ini proses perundingan antara Amerika Serikat dan Iran masih berlangsung, proses tersebut jelas sangat rapuh. Bahkan untuk mencapai sebuah nota kesepahaman saja dibutuhkan waktu berbulan-bulan.

Proses negosiasi selanjutnya juga diperkirakan akan berlangsung lama. Apabila dalam periode tersebut perang kembali pecah, Partai Demokrat berpotensi menjadikan pemilu sela mendatang sebagai "pemilu Perang Iran Trump".

Meskipun mungkin tidak berhasil menarik dukungan dari basis Partai Republik, mereka berpeluang memperoleh suara dari pemilih moderat dan independen yang berada di tengah spektrum politik. Kondisi tersebut dapat memengaruhi hasil pemilu secara signifikan di sejumlah negara bagian.

Titik balik besar: Pemilu sela November 2026

Dengan mempertimbangkan seluruh perkembangan tersebut, penting untuk kembali menyoroti arti strategis pemilu sela pada November 2026. Apabila Partai Demokrat berhasil merebut mayoritas di Kongres, dinamika politik domestik Amerika Serikat akan menjadi mekanisme pembatas terhadap kebijakan luar negeri Trump.

Secara khusus, Partai Demokrat dapat memulai penyelidikan di Kongres dengan alasan bahwa Trump telah menafsirkan kewenangan konstitusionalnya secara terlalu luas dalam membenarkan operasi di Venezuela maupun Iran.

Dalam situasi seperti itu, Trump akan berada pada posisi harus melakukan kompromi, bukan hanya dengan Partai Demokrat, tetapi juga dengan sebagian anggota partainya sendiri di Kongres.

Kondisi tersebut dapat memaksanya mengambil langkah-langkah kebijakan luar negeri yang lebih selaras dengan Kongres. Pada titik ini, perlu diingat bahwa Kongres dalam sistem politik Amerika Serikat merupakan lembaga yang relatif lebih terbuka terhadap pengaruh berbagai kelompok lobi.

Apabila skenario tersebut terjadi, kebijakan Trump terhadap Israel pada masa jabatan keduanya berpotensi lebih banyak dibentuk oleh hubungan dengan Kongres dan dinamika berbagai penyelidikan, sebagaimana yang terjadi pada masa jabatan pertamanya, dibandingkan oleh agenda pribadinya sendiri.

Pada akhirnya, meskipun konflik dalam Perang Iran untuk sementara telah berhenti, isu tersebut tetap menjadi salah satu agenda penting dalam politik domestik Amerika Serikat. Walaupun proses menuju kesepakatan final diperkirakan akan berlangsung panjang dan penuh kerentanan, risiko politik yang dihadapi Trump terus meningkat dari hari ke hari.

Dalam konteks tersebut, memasuki pemilu sela November dengan agenda politik yang tidak lagi didominasi oleh Perang Iran menjadi sangat penting bagi Trump. Selama ketidakpastian mengenai berakhirnya perang secara permanen masih berlangsung, ia akan terus menghadapi tekanan politik yang semakin besar, baik dari sebagian kalangan di Partai Republik maupun dari Partai Demokrat.

*Bekir İlhan merupakan kandidat doktor Ilmu Politik di School of Public and International Affairs di University of Cincinnati.

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