L’enquête vise notamment des accusations de privation de liberté, détournement de navires, vol aggravé, dégradations et torture, selon le communiqué officiel

Türkiye : ouverture d’une enquête sur l’attaque israélienne contre la Flottille mondiale Sumud L’enquête vise notamment des accusations de privation de liberté, détournement de navires, vol aggravé, dégradations et torture, selon le communiqué officiel

AA / Istanbul / Irem Demir

Le parquet turc a ouvert une enquête officielle sur l’attaque israélienne contre la Flottille mondiale Sumud​​​​​​​, interceptée en mer alors qu’elle se dirigeait vers Gaza pour acheminer de l’aide humanitaire, ont indiqué des responsables jeudi.

Le bureau du procureur général d’Istanbul a précisé que l’enquête a été ouverte à la suite de l’interception par la marine israélienne de la flottille en eaux internationales et de la détention de ressortissants turcs à bord.

Dans un communiqué, le parquet a indiqué que la procédure est menée en vertu des dispositions pertinentes de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer, de l’article 15 du Code de procédure pénale turc, ainsi que des articles 12 et 13 du Code pénal turc.

L’enquête porte sur plusieurs chefs d’accusation, notamment la privation de liberté, le détournement ou la saisie de moyens de transport, le vol aggravé, les dommages aux biens et des actes de torture, précise le communiqué.

*Traduit de l'anglais par Sanaa Amir