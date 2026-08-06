Akin Gurlek, a assuré que le projet de loi sur le renforcement de la solidarité nationale n'accorde aucun statut particulier aux auteurs d'actes terroristes et ne s'appliquera qu'après la disparition effective de l'organisation terroriste

Türkiye : le ministre de la Justice exclut toute mesure en faveur des auteurs d'actes terroristes Akin Gurlek, a assuré que le projet de loi sur le renforcement de la solidarité nationale n'accorde aucun statut particulier aux auteurs d'actes terroristes et ne s'appliquera qu'après la disparition effective de l'organisation terroriste

Le ministre turc de la Justice, Akin Gurlek, a affirmé jeudi, que le projet de loi sur le Renforcement de la solidarité nationale et de la cohésion sociale, présenté au Parlement, ne comportait aucune disposition concernant les personnes ayant donné des ordres terroristes ou celles responsables de la mort de membres des forces de sécurité.

Dans une vidéo publiée sur le réseau social turc Nsosyal, Gurlek a déclaré que, sous la direction du président Recep Tayyip Erdogan, la Türkiye poursuivait la construction du « Siècle de la Türkiye » et progressait avec détermination vers « un avenir plus prospère, plus juste et plus pacifique ».

Il a souligné que la vision d'une « Türkiye sans terrorisme » marquait une étape historique et constituait une politique d'État fondée sur la sécurité du pays, la paix sociale et l'avenir commun de la nation.

Selon lui, grâce à « la clairvoyance du peuple, à la détermination de l'État et aux sacrifices des forces de sécurité », la marge de manœuvre des organisations terroristes a été considérablement réduite. Il a estimé qu'il était désormais de la responsabilité commune de consolider ce climat de sécurité par des mesures juridiques, sociales et institutionnelles.

Le ministre a rappelé que le projet de loi de 12 articles, auquel le ministère de la Justice a contribué, a été déposé ce jeudi à la Grande Assemblée nationale de Türkiye (TBMM) avec le soutien de 360 députés.

Akin Gurlek a expliqué que le texte vise à renforcer la solidarité nationale, à consolider le sentiment d'appartenance commune et à éliminer les facteurs susceptibles de permettre une résurgence du terrorisme.

Il a précisé que le projet comprend des dispositions relatives à certaines procédures d'enquête, de poursuites judiciaires et d'exécution des peines.

Le ministre a toutefois insisté sur le fait que ces dispositions ne pourront entrer en vigueur que si l'organisation terroriste met définitivement fin à son existence, remet l'ensemble de ses armes et munitions et les détruit de manière irréversible.

« Cette situation sera établie de manière claire et définitive par les institutions de sécurité. Cette évaluation sera confirmée par le Conseil national de sécurité (MGK) et la décision sera publiée au Journal officiel », a-t-il indiqué.

Gurlek a également annoncé la création d'un conseil présidé par le vice-président de la République, ainsi que d'une commission parlementaire de suivi, chargée de superviser la mise en œuvre du processus et de formuler, si nécessaire, des recommandations.

Le ministre a affirmé que la République de Türkiye disposait de « la volonté, de la détermination et de la capacité » nécessaires pour lutter contre toute menace terroriste.

« Le projet de loi soumis au Parlement ne contient aucune disposition concernant les personnes qui ont donné des ordres terroristes ou celles responsables de la mort de membres de nos forces de sécurité. Aucun statut particulier n'est accordé à quiconque et ces dispositions ne sont pas étendues à d'autres structures », a-t-il déclaré.

Il a assuré que l'ensemble des procédures seraient conduites dans le respect de la Constitution, de l'État de droit et des sensibilités de la population.

« Les préoccupations des familles de nos martyrs et de nos anciens combattants héroïques constitueront le principal critère du processus. Aucune décision ne sera autorisée si elle porte atteinte à leur honneur ou à leur mémoire », a-t-il ajouté.

Selon Gurlek, une « Türkiye sans terrorisme » représente un objectif commun aux 86 millions de citoyens du pays et permettra de renforcer l'économie, la démocratie, les investissements et le développement.

Il a également estimé que cette vision dépassait le seul cadre de la sécurité intérieure et contribuerait à l'émergence « d'une Syrie débarrassée du terrorisme, d'un Irak plus stable, d'un Moyen-Orient plus pacifique et d'une coopération régionale renforcée ».

Le ministre a enfin déclaré que la disparition du terrorisme réduirait les possibilités d'interventions extérieures et renforcerait la sécurité des corridors commerciaux, des projets énergétiques et des axes de transport.

Concluant son intervention, Akin Gurlek a remercié le président Recep Tayyip Erdogan pour son leadership, le président du Parti d'action nationaliste (MHP), Devlet Bahceli, ainsi que l'ensemble des partis politiques et des acteurs ayant contribué à l'élaboration du projet de loi.

*Traduit du turc