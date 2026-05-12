Hakan Fidan souligne également que la question de Gaza ne doit pas être oubliée malgré les tensions dans le Golfe

Türkiye: Le chef de la diplomatie turque met en garde contre l’utilisation du détroit d’Ormuz comme « arme » Hakan Fidan souligne également que la question de Gaza ne doit pas être oubliée malgré les tensions dans le Golfe

AA / Istanbul

Le ministre turc des Affaires étrangères, Hakan Fidan, a souligné ce mardi qu’il était essentiel, pour la stabilité régionale et l’économie mondiale, que le détroit d’Ormuz ne soit pas utilisé comme une « arme ».

« Les problèmes auxquels nous sommes confrontés dans le Golfe ne doivent en aucun cas faire oublier la question de Gaza », a déclaré Fidan lors d’une conférence de presse conjointe avec le Premier ministre et ministre des Affaires étrangères qatari, Mohammed ben Abderrahmane Al Thani.

Le chef de la diplomatie turque a également affirmé que « l’expansionnisme israélien reste une menace majeure pour la stabilité et la sécurité » dans la région.

* Traduit de l'anglais par Serap Dogansoy