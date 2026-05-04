Enes Kizilbay, responsable des ventes de cabines a indiqué que les demandes proviennent principalement des directions d’établissements scolaires et de donateurs bénévoles sensibles à la question

Türkiye : la demande de guérites de sécurité scolaire de Karmod en hausse Enes Kizilbay, responsable des ventes de cabines a indiqué que les demandes proviennent principalement des directions d’établissements scolaires et de donateurs bénévoles sensibles à la question

Le responsable des ventes de cabines chez Karmod, Enes Kizilbay, a indiqué qu’une hausse notable de la demande de guérites de sécurité a été observée après les attaques survenues dans des écoles à Kahramanmaras et Sanliurfa.

Dans un communiqué de l’entreprise, Kizilbay a précisé que ces structures, conçues sur mesure selon leur lieu d’utilisation, visent à renforcer au mieux la sécurité des établissements scolaires.

Il a souligné que les guérites destinées aux écoles sont équipées d’infrastructures permettant de centraliser les systèmes de vidéosurveillance afin d’en améliorer l’analyse.

« À la suite des incidents tragiques survenus dans des écoles à Sanliurfa et Kahramanmaras, nous avons constaté une augmentation sensible de la demande pour nos guérites de sécurité scolaire. Les demandes émanent principalement des directions d’établissements ainsi que de donateurs bénévoles sensibles à cette question. Notre centre d’appels reçoit plus de dix demandes par jour », a-t-il déclaré.

Kizilbay a ajouté que, compte tenu de la sensibilité du sujet, les cabines sont spécialement conçues afin d’apporter une contribution optimale à la sécurité des écoles.

Il a également indiqué que ces structures facilitent le travail du personnel grâce à leur ergonomie et à leur large champ de vision, tout en assurant un confort thermique optimal grâce à des systèmes d’isolation des murs et de la toiture.

Selon lui, l’entreprise propose des guérites d’une superficie allant de 3 à 28 mètres carrés, déclinées en plusieurs modèles, notamment Metrocity, CTP et cabines modulaires, pouvant accueillir deux agents de sécurité ou plus.

« Nos guérites Metrocity peuvent être personnalisées en fonction des couleurs institutionnelles des écoles. L’ensemble de nos cabines est livré prêt à l’emploi, avec des installations électriques adaptées, et certains modèles incluent des unités sanitaires », a-t-il précisé.

*Traduit du turc par Ben Amed Azize Zougmore