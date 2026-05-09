Hakan Fidan évoque les efforts pour une paix durable à Gaza, l’accès à l’aide humanitaire et les évolutions régionales avec Mohammed Darwish et la délégation qui l’accompagne

Türkiye : Fidan rencontre le chef du Conseil consultatif (Shura) du Hamas Hakan Fidan évoque les efforts pour une paix durable à Gaza, l’accès à l’aide humanitaire et les évolutions régionales avec Mohammed Darwish et la délégation qui l’accompagne

AA / Istanbul / Busranur Keskinkilic

Le ministre turc des Affaires étrangères, Hakan Fidan, a rencontré Mohammed Darwish, chef du Conseil consultatif (Shura) du mouvement palestinien Hamas, ainsi que la délégation qui l’accompagnait, pour discuter des développements à Gaza et dans la région, ont indiqué samedi des sources du ministère turc des Affaires étrangères.

Selon ces sources, les discussions, qui se sont tenues dans la capitale turque Ankara, ont porté sur les efforts en cours pour établir une paix durable à Gaza, les initiatives visant à acheminer une aide humanitaire vers l’enclave, ainsi que d’autres questions régionales.

Lors de la réunion, Hakan Fidan a souligné que la guerre en cours dans la région ne devait pas éclipser la question palestinienne, ajoutant que la Türkiye continue de maintenir sur le radar de la communauté internationale les catastrophes humanitaires causées par Israël à Gaza et en Cisjordanie.

Le ministre a également jugé inacceptable l’expansion de la présence israélienne à Gaza et l’obstruction des livraisons d’aide humanitaire urgentes vers le territoire, ont précisé les sources.

Insistant sur l’importance du soutien international à la cause palestinienne, en particulier de la part des pays islamiques et des États alliés de la Palestine, Hakan Fidan a affirmé que la Türkiye continuerait à jouer un rôle moteur dans de tels efforts.

Il a par ailleurs réitéré l’opposition de la Türkiye à toute tentative visant à contraindre les Palestiniens à quitter Gaza, selon les sources.

*Traduit de l’anglais par Ayse Bashoruz