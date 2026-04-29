Le président turc dénonce l'inaction mondiale alors que des civils sont "massacrés"

Türkiye: Erdogan appelle à l'unité face aux souffrances dans le monde musulman Le président turc dénonce l'inaction mondiale alors que des civils sont "massacrés"

AA / Ankara / Busra Nur Çakmak

Le président de la République de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, a souligné que les musulmans traversent une "période difficile et douloureuse", en faisant référence aux conflits en cours et aux crises humanitaires dans plusieurs régions.

Le Chef de l'Etat turc s'exprimait mercredi lors de la cérémonie de remise des prix du Concours international de récitation du Coran.

"De la Palestine au Liban, du Golfe au Soudan, de la Somalie au Yémen, partout où nous tournons la tête, nous sommes malheureusement accueillis par des larmes", a-t-il relevé.

Et d'ajouter: "En ces jours d'épreuve, alors que le soi-disant monde civilisé ferme les yeux, les nourrissons dans les berceaux et les civils sans défense sont massacrés avec une grande brutalité".

Erdogan a également critiqué ceux qui, selon lui, parlent depuis longtemps de manière "arrogante" de la justice, de l'égalité et des droits de l'homme.

"Aujourd'hui, nous voyons tous leurs vrais visages", a-t-il affirmé.

Le président turc a appelé les musulmans à se tourner vers la foi et l'unité pour traverser la période actuelle.

"Pour réussir cette épreuve, nous n'avons d'autre choix que de croire les uns aux autres, de nous faire confiance et de nous soutenir mutuellement", a-t-il défendu.

Il a ajouté que les divisions internes devaient être mises de côté.

"En tant que musulmans, nous avons l'obligation de mettre de côté les discordes, les conflits et l'hostilité, ainsi que les débats inutiles et intempestifs, et de devenir un seul corps", a-t-il conclu.

* Traduit par Tuncay Çakmak